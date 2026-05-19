La final de la Liga Panameña de Fútbol la podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol nos regalará otra final entre Plaza Amador y Alianza FC repitiendo así la final anterior donde los leones conquistaron el Torneo en 2025.

Para esta oportunidad se esperan muchas sorpresas para los fanáticos que asistan al estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la Policía Nacional garantiza toda la seguridad para esta final, estará el acostumbrado Fan Fest para relajación y distracción de los fanáticos.