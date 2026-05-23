LPF Clausura 2026 previa| Plaza Amador vs Alanza FC: una final con ribetes de revancha

¡HOY Sintoniza la final del Torneo Clausura 2026 de la LPF, entre Plaza Amador y Alianza FC, a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El fútbol panameño vivirá este sábado 23 de mayo una nueva noche de gala cuando Plaza Amador y Alianza FC se enfrenten en la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El duelo se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 6:00 p.m., en un choque que promete emociones, revancha y un ambiente de fiesta en las gradas.

La final reeditará el enfrentamiento que ambos clubes protagonizaron en el Clausura 2025, cuando los 'Leones' derrotaron 2-0 a los 'verdolagas' para levantar el título nacional. Ahora, seis meses después, la historia vuelve a ponerlos frente a frente, aumentando la rivalidad entre dos equipos que han sido protagonistas constantes del fútbol panameño en los últimos torneos.

Plaza Amador llega nuevamente como favorito gracias a su experiencia en este tipo de instancias y al gran momento colectivo que atraviesa. El conjunto dirigido por Mario Méndez buscará alcanzar el tricampeonato y sumar una nueva estrella a sus vitrinas, consolidando una de las etapas más exitosas de su historia reciente. Además, los plazinos vienen de superar con autoridad al UMECIT FC en semifinales, dejando claro que mantienen intacta su ambición de seguir dominando la LPF.

En un entrenamiento del Plaza Amador, previo a la final, Méndez aseguró que el equipo llega en óptimas condiciones para afrontar la final y destacó la importancia de mantener la concentración ante un rival peligroso. El estratega reconoció especialmente la velocidad ofensiva del Alianza FC, uno de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico plazino.

Te puede interesar: Mundial 2026 | México aprueba examen de baja exigencia ante Ghana en Puebla

Del otro lado estará un Alianza FC que busca revancha y sueña con volver a tocar la gloria. Los 'Pericos' tuvieron un camino mucho más sufrido hacia la final, luego de eliminar al Veraguas United en una dramática serie semifinal que se definió desde la tanda de penales. Esa clasificación fortaleció el carácter competitivo del conjunto verdolaga, que ahora intentará conquistar apenas el segundo campeonato de su historia.

La rivalidad reciente entre ambos equipos añade un ingrediente especial al compromiso. Durante la fase regular del Clausura 2026, Plaza Amador y Alianza FC se enfrentaron en dos ocasiones y ambos partidos terminaron empatados 1-1, demostrando la paridad existente entre los dos finalistas.

Otro atractivo de la final estará en la lucha por el título de goleador del torneo. Heuyín Guardia, del Alianza FC, llega como líder de anotaciones con nueve goles, mientras que José 'Gasper' Murillo, figura del Plaza Amador, acumula ocho tantos. Ambos delanteros tendrán una motivación extra para intentar marcar diferencias en el partido más importante del campeonato.

Con dos aficiones apasionadas, una rivalidad creciente y un título en disputa, el Estadio Rommel Fernández volverá a convertirse en el epicentro del fútbol nacional. Plaza Amador quiere seguir escribiendo una era dorada; Alianza FC quiere cambiar la historia y cobrar revancha. Todo está listo para una final que promete paralizar al país.