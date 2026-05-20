MLB noticias| José "Chema" Caballero: ¿Cuál es la situación del panameño y cuándo volvería a jugar?

Blue Jays vs Yankees, sintoniza este partido el jueves 21 de mayo a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/José "Chema" Caballero está fuera de acción, luego que el 10 de mayo sufriera una fractura en el dedo medio de su mano derecha. Por esa causa, los Yankees de Nueva York le colocaron en la lista de lesionados de 10 días. El tiempo ha pasado y es, en esta semana, que hay novedades sobre la situación actual del pelotero panameño.

Aaron Boone, manager de los Yankees, participó este martes en el podcast Talkin' Yanks, y ahí fue interrogado sobre la condición actual de Caballero. El dirigente indicó que el jugador hizo algunas atrapadas el día anterior y "se le vio bien".

"Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días", añadió.

El oriundo de la provincia de Los Santos fue inhabilitado el martes 12 de mayo. Si su evolución es favorable, sería activado y volvería a jugar el viernes 22 de mayo cuando inicia el duelo de fin de semana entre los Yankees y los Rays de Tampa Bay.

¿Qué pasará con Volpe?

El regreso de Caballero a la actividad tendría repercusiones directas en el pelotero Anthony Volpe, quien fue llamado de ligas menores para cubrir el espacio dejado en el equipo neoyorquino por la baja del panameño.

Durante su participación en Talkin Yanks', Boone resaltó el desempeño de Volpe y la manera cómo ha manejado su situación dentro del equipo.

"La única cosas que es alentadora es cómo Anthony ha jugado en circunstancias que no son las ideales", expresó el manager. "Él ha salido y se ha desempeñado a un nivel realmente alto".

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En cinco partidos jugados desde su llamado a la 'Gran Carpa', Volpe registra cuatro hits en 13 turnos para un promedio de .308. Además de un OPS 1.012, tres carreras impulsadas y siete bases por bolas.

Anteriormente, Boone había manifestado a medios estadounidenses que Caballero volvería a ser el campocorto titular de los Yankees una vez regrese. Mientras llega ese momento, el cuerpo técnico del conjunto del Bronx tendrá que evaluar y decidir si Volpe permanece en el equipo o retornará a las Menores.

"Veremos. Aún no hemos tenido esa conversación", reconoció el dirigente en Talkin' Yanks. "Lo más grande es que él (Volpe) ha saludi y ha jugado duro".