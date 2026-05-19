Tu Cara Me Suena 2026 suma a Ñero Berastegui y Maisa Pérez al elenco más explosivo de la temporada, mira aquí

Durante una nueva revelación en el Noticiero Estelar, el público conoció oficialmente a Maisa Pérez Condacín y a Israel “Ñero” Verástegui como nuevos participantes de la temporada 2026. Y sí… ambos llegaron hablando claro y sin miedo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La nueva temporada de Tu Cara Me Suena sigue calentando motores y cada revelación deja más claro que el escenario viene cargado de personalidad, energía y mucho entretenimiento. Durante la más reciente edición del Noticiero Estelar conocimos oficialmente a dos nuevos participantes que prometen dar de qué hablar desde el primer show: Maisa Pérez Condacín y Israel “Ñero” Berastegui.

Con estilos completamente distintos, pero con una misma misión: conquistar al público y destacar en el programa de imitaciones más famoso de la televisión panameña.

Por un lado, Israel “Ñero” Berastegui llegó con toda la actitud que lo caracteriza y dejó claro que no piensa pasar desapercibido en esta competencia. Durante su presentación en el noticiero, se autodenominó como “el don de la TV” y aseguró que su objetivo en esta temporada es uno solo: ganar.

Fiel a su personalidad auténtica, divertida y explosiva, Ñero también confesó que viene dispuesto a “dar contenido”, dejando entrever que no solo apostará por sus imitaciones, sino también por convertirse en una de las figuras más comentadas del programa. Además, aseguró ser una persona de muchos sentimientos, algo que probablemente veremos reflejado en cada gala, ensayo y presentación sobre el escenario. Y siendo honestos… si algo sabe hacer Ñero, es espectáculo.

Pero cuidado, porque del otro lado llega una mujer que no piensa quedarse atrás.

Maisa Pérez Condacín, mejor conocida como “La Barbie”, apareció con toda la seguridad del mundo y lanzó una advertencia que ya está dando vueltas en redes: ella viene a “romperla”. Influencer, fitness y wellness coach, figura digital y personalidad con muchísimo carisma, Maisa aseguró que es una mujer que destaca en todo lo que hace. En redes, en la vida… y ahora también en el escenario de Tu Cara Me Suena.

Con energía, actitud y ese toque de estrella que conecta rápido con la audiencia, “La Barbie” llega como una de las apuestas más llamativas de esta temporada. Y si algo quedó claro en su presentación, es que no le tiene miedo al reto.

Mientras uno promete sentimientos y contenido… la otra promete romperla completa. Y eso apenas es el comienzo...

La lista de participantes sigue creciendo y el público ya empezó a sacar cuentas sobre quién podría convertirse en favorito. En anuncios anteriores también conocimos a El Urri y Ale Merod como parte del nuevo elenco, dejando claro que esta temporada viene cargada de personalidades totalmente distintas, mucho entretenimiento y una combinación perfecta entre humor, talento y caos televisivo del bueno.

Con cada revelación, la expectativa alrededor de Tu Cara Me Suena sigue creciendo. Porque si algo está demostrando este casting, es que aquí no hay perfiles aburridos. ¡Aquí hay figuras que saben generar conversación!

Y todavía faltan más nombres por descubrir...