Dan último adiós a fiscal Patricia Soledad Ossa en Divalá

Compañeros del Ministerio Público, familiares y amigos participaron de la misa y posterior sepelio realizado en el distrito de Alanje, mientras continúan las investigaciones por el caso.

Provincia de Chiriquí./Familiares, amigos y compañeros del Ministerio Público participaron este sábado, 23 de mayo en las honras fúnebres de la fiscal adjunta Patricia Soledad Ossa, realizadas en la iglesia católica San Juan Bautista de Divalá, en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

“Lamentamos profundamente esta situación. Estamos aquí acompañando a una compañera y respaldando a su familia en este momento doloroso”, expresó Julio Vergara, fiscal primero superior de Chiriquí.

Durante la homilía, el sacerdote Gabriel Aguilar hizo un llamado a la reflexión frente a los crecientes hechos de violencia registrados en el país, destacando la importancia de fortalecer los valores familiares y la convivencia pacífica.

“Es indiscutible que estamos viendo hechos de violencia que cada día se acrecientan, y eso también nos manda un mensaje evidente: cada día se van perdiendo los valores y el respeto a la vida y a la dignidad. La violencia no se vence con más violencia, sino desde el perdón, la misericordia y la paz; ese es el mensaje que nos da Jesucristo”, manifestó el párroco de la iglesia San Juan Bautista de Divalá.

Finalizada la misa, el cuerpo de la fiscal adjunta fue trasladado al cementerio municipal de Divalá, donde recibió cristiana sepultura.

Investigaciones sobre el caso

El presunto responsable del femicidio de la fiscal adjunta del Ministerio Público compareció el pasado miércoles 20 de mayo ante el Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, durante una audiencia de solicitudes múltiples que incluyó la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares de detención provisional.

Patricia Soledad Ossa falleció la noche del pasado 18 de mayo luego de recibir un impacto de bala, presuntamente ocasionado por su pareja, en un hecho ocurrido en Pueblo Nuevo.

La funcionaria fue trasladada en estado grave al Hospital Santa Fe, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Sus compañeros del Ministerio Público en la capital la despidieron con una misa en la basílica menor Don Bosco.

Con información de Demetrio Ábrego.