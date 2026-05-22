Recuerdan a la fiscal Patricia Ossa con una misa en la basílica menor Don Bosco

La ceremonia reunió a funcionarios del Ministerio Público y representantes del sistema de justicia, quienes participaron en el homenaje póstumo a la funcionaria, cuya muerte ha generado consternación en la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/Autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y familiares participaron este viernes 22 de mayo en una misa en memoria de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa Sánchez, en un acto religioso realizado en la basílica menor Don Bosco, en la ciudad de Panamá.

La ceremonia reunió a funcionarios del Ministerio Público y representantes del sistema de justicia, quienes participaron en el homenaje póstumo a la funcionaria, cuya muerte ha generado consternación en la institución.

Patricia Ossa falleció la noche del pasado 18 de mayo, luego de resultar gravemente herida tras recibir un disparo presuntamente ocasionado por su pareja en un hecho ocurrido en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Fue trasladada de emergencia al hospital, donde posteriormente se confirmó su deceso.

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Sus hijos resaltaron la figura de su madre, una mujer "dedicada, responsable", que siempre buscaba la forma de estar con ellos a pesar de su trabajo.

Las honras fúnebres se realizarán en la provincia de Chiriquí.

En paralelo a los actos conmemorativos, el proceso judicial avanza contra el presunto responsable del hecho, identificado como Orlando Cuesta, quien compareció el pasado miércoles ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, durante una audiencia de solicitudes múltiples.

En dicha audiencia se desarrollaron la imputación de cargos y la imposición de la medida cautelar de detención provisional, solicitada por el Ministerio Público ante la existencia de riesgos procesales dentro de la investigación.

“El Ministerio Público va a solicitar la detención provisional ante los riesgos procesales evidentes que se han establecido hasta este momento”, indicó el fiscal del caso durante la audiencia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado se habría presentado posteriormente a un centro hospitalario tras el incidente, donde fue aprehendido por agentes policiales que se encontraban en el lugar.

Las autoridades continúan con las diligencias del caso mientras el Ministerio Público mantiene el proceso activo por el presunto delito de femicidio.

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Con información de Luis De Jesús Mendoza