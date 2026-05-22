Escogencia del nuevo subadministrador del Canal queda en manos de la Junta Directiva
El exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, explicó que el proceso quedará en manos de la Junta Directiva y que, a diferencia del cargo de administrador, no existe un mecanismo único o reglamentado para la selección del subadministrador.
Ciudad de Panamá, Panamá/La designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá abrió de inmediato otra interrogante dentro de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP): ¿cómo será escogido el próximo subadministrador de la vía interoceánica?