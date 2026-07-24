Las inundaciones obligaron a evacuar a varias familias en la comunidad de Nombre de Dios. Mientras el nivel del agua desciende, las autoridades evalúan daños en otros sectores de Costa Arriba.

Colón/Al menos 83 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la comunidad de Nombre de Dios, en Costa Arriba de Colón, donde el desbordamiento de varios ríos provocó inundaciones que obligaron a evacuar a decenas de familias.