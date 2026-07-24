La Escuela Nicanor Villalaz fue uno de los planteles más afectados por la entrada de agua. Las autoridades inspeccionan los equipos de informática mientras esperan reanudar las clases el próximo lunes, si las condiciones climáticas lo permiten.

Los Santos/Las fuertes lluvias registradas la tarde del jueves provocaron inundaciones y afectaciones en al menos tres centros educativos de la provincia de Los Santos, obligando a suspender las clases este viernes en la Escuela Nicanor Villalaz, uno de los planteles más impactados.