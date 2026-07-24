Fuertes lluvias dejan al menos 83 viviendas afectadas en Nombre de Dios de Colón

Las inundaciones obligaron a evacuar a varias familias en la comunidad de Nombre de Dios. Mientras el nivel del agua desciende, las autoridades evalúan daños en otros sectores de Costa Arriba.

Colón/Al menos 83 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la comunidad de Nombre de Dios, en Costa Arriba de Colón, donde el desbordamiento de varios ríos provocó inundaciones que obligaron a evacuar a decenas de familias.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la prioridad fue trasladar a los residentes a lugares seguros mientras persistía la emergencia. Con el descenso del nivel del agua, las familias comenzaron las labores de limpieza de sus viviendas, muchas de las cuales registraron pérdidas de enseres, electrodomésticos y otras pertenencias debido a la entrada del agua.

Las autoridades informaron que se mantiene la entrega de ayuda humanitaria a los afectados, incluyendo colchones, kits de limpieza y agua embotellada, mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños. Las lluvias también causaron inundaciones en Portobelo cabecera y en la comunidad de Viento Frío, ambas ubicadas en Costa Arriba de Colón.

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Sin embargo, las autoridades indicaron que las condiciones climáticas han dificultado el acceso a estas comunidades, por lo que las evaluaciones de daños y la distribución de asistencia se realizarán una vez sea seguro ingresar a las zonas afectadas.

Ante la persistencia de las lluvias, el Sinaproc mantiene vigente un aviso de vigilancia para la vertiente del Caribe por lluvias intensas y tormentas eléctricas. Las autoridades recomendaron a la población evitar ingresar a ríos, quebradas y playas con fuerte oleaje o crecientes, así como permanecer atentos si residen en áreas propensas a deslizamientos de tierra.

Asimismo, exhortaron a reportar cualquier situación de emergencia a los organismos de respuesta, mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de las comunidades vulnerables en la provincia de Colón.

Con información de Néstor Delgado