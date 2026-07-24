Tragedia: Una niña de 10 años fallece tras el vuelco de una embarcación en Kankintú

El accidente ocurrió debido a las malas condiciones climáticas en la zona. La víctima cursaba el cuarto año y viajaba en compañía de su hermana.

Bocas del Toro/Una niña de 10 años murió tras el vuelco de una embarcación en la que se trasladaba junto a su hermana, en un lamentable suceso registrado en el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente fluvial se produjo a causa de las adversas condiciones del tiempo en el área, provocando que la niña falleciera por inmersión.

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Ante este trágico hecho, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad al momento de realizar actividades de navegación, especialmente cuando el mar o los ríos representan un riesgo evidente.

Asimismo, las autoridades recomendaron a quienes utilizan este tipo de transporte acuático contar obligatoriamente con chalecos salvavidas y todos los implementos de protección necesarios.

Por su parte, el Ministerio de Educación expresó públicamente sus condolencias a los familiares de la estudiante y a toda la comunidad educativa de la Escuela de Bucori por esta irreparable pérdida.

Con información de Luis Palacios.