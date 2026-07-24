Tragedia: Una niña de 10 años fallece tras el vuelco de una embarcación en Kankintú

El accidente ocurrió debido a las malas condiciones climáticas en la zona. La víctima cursaba el cuarto año y viajaba en compañía de su hermana.

Una niña de 10 años fallece tras el vuelco de una embarcación en Kankintú / Luis Palacios

Bocas del Toro/Una niña de 10 años murió tras el vuelco de una embarcación en la que se trasladaba junto a su hermana, en un lamentable suceso registrado en el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente fluvial se produjo a causa de las adversas condiciones del tiempo en el área, provocando que la niña falleciera por inmersión.

Ante este trágico hecho, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad al momento de realizar actividades de navegación, especialmente cuando el mar o los ríos representan un riesgo evidente.

Asimismo, las autoridades recomendaron a quienes utilizan este tipo de transporte acuático contar obligatoriamente con chalecos salvavidas y todos los implementos de protección necesarios.

Por su parte, el Ministerio de Educación expresó públicamente sus condolencias a los familiares de la estudiante y a toda la comunidad educativa de la Escuela de Bucori por esta irreparable pérdida.

Con información de Luis Palacios.

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