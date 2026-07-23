Hallan el cuerpo de joven que fue arrastrado por una quebrada en Darién

Un hombre de 26 años que había sido reportado como desaparecido luego que su auto fuera arrastrado por la corriente de una quebrada en la provincia de Darién fue localizado sin vida la noche de este jueves, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la víctima intentó cruzar una quebrada afluente del río Platanilla, en el corregimiento de Río Congo Abajo, cuando fue sorprendida por la fuerza del agua.

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Tras las labores de búsqueda, los equipos de emergencia ubicaron el cuerpo sin signos vitales.

René García, de Sinaproc, explicó que el conductor de un vehículo 4x4 intentó atravesar una carretera afectada por la crecida del río, pero fue arrastrado mientras se encontraba en medio del trayecto.

Ante este hecho, el Sinaproc reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante o después de las lluvias, ya que el aumento repentino del caudal representa un alto riesgo para la vida.