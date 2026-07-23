Fuertes lluvias dejaron afectaciones en diversos puntos del país

La intensidad del temporal llevó a algunas personas a considerar que las condiciones estaban relacionadas con el paso de una onda tropical.

Ciudad de Panamá/Una intensa lluvia acompañada de fuertes ráfagas de viento se registró desde aproximadamente la 1:00 p.m. de este jueves en varias provincias del país, provocando inundaciones en calles de la capital, la autopista Arraiján-La Chorrera, la vía Panamericana en Chepo, así como congestionamiento vehicular en zonas de alta circulación.

La intensidad del temporal llevó a algunas personas a considerar que las condiciones estaban relacionadas con el paso de una onda tropical. Sin embargo, especialistas del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) explicaron que el país mantiene un patrón de lluvias constantes, principalmente sobre la vertiente del Caribe.

“Tenemos alrededor de una semana de estar recibiendo precipitaciones muy constantes sobre el sector del Caribe. Estamos hablando de las cordilleras desde Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Colón y la comarca de Guna Yala”, explicó Blas Córdoba, meteorólogo del Imhpa.

Durante un recorrido realizado por el equipo de TVN Noticias, se constató que varias vías de la capital han quedado anegadas tras las precipitaciones. Las lluvias se han mantenido durante varias horas, generando tráfico lento y dificultades para la circulación de vehículos.

Las autoridades recordaron que permanece vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta este viernes 24 de julio.

🔗Puedes leer: Panamá se mantiene bajo intensas lluvias; se prevé que continuarán hasta el viernes

Buscan a conductor arrastrado por un río en Darién

En medio de las condiciones climáticas, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó sobre un operativo de búsqueda en río Platanilla, comunidad de Río Congo Abajo en Darién, luego de que un vehículo fuera arrastrado por la corriente de un río.

René García, de Sinaproc, explicó que el conductor de un vehículo 4x4 intentó atravesar una carretera afectada por la crecida del río, pero fue arrastrado mientras se encontraba en medio del trayecto.

“En estos momentos tenemos personal del Cuerpo de Bomberos, Senafront y Sinaproc organizando las labores de búsqueda”, indicó García.

Según la información preliminar, en el automóvil viajaba únicamente un joven, quien conducía el vehículo. Las autoridades se mantienen a la espera de nuevos reportes del personal desplegado en el área, debido a que la llegada de la noche ha dificultado las labores.

Otras incidencias por las lluvias

Sinaproc también reportó afectaciones en la comunidad de Monte de Dios, en la provincia de Colón, donde aproximadamente 70 viviendas registraron entrada de agua durante las lluvias de la madrugada.

El personal de emergencias se trasladó al sector para realizar las evaluaciones correspondientes y determinar el alcance de los daños.

Además, se han atendido deslizamientos de tierra en sectores de San Miguelito, Panamá Este y Panamá Norte. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar ríos, quebradas o vías inundadas, y a mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúen las condiciones inestables.

Con información de Yamy Rivas