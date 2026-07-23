Sinaproc emite aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño

Durante este periodo se prevé un incremento gradual en la frecuencia y el periodo del oleaje, acompañado de condiciones de mar picado.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el Pacífico panameño, vigente desde las 11:00 a.m. de este jueves 23 de julio hasta las 11:59 p.m. del lunes 27 de julio de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), durante este periodo se prevé un incremento gradual en la frecuencia y el periodo del oleaje, acompañado de condiciones de mar picado.

La situación podría representar riesgos para actividades marítimas y costeras, especialmente en playas y zonas expuestas al fuerte oleaje.

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Además, se espera el ingreso de un evento de mar de fondo, que coincidirá con mareas vivas y podría aumentar el impacto de las olas sobre la línea costera, así como la probabilidad de corrientes de resaca.

Ante este panorama, Sinaproc recomendó extremar las medidas de precaución en playas y áreas costeras, atender las indicaciones de las autoridades marítimas y evitar ingresar al mar si se observa fuerte oleaje o corrientes peligrosas.

También pidió a los operadores de embarcaciones artesanales mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo antes de zarpar y mantener especial vigilancia sobre niños y adultos mayores.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los teléfonos 520-4429, 911 o 6998-4809.