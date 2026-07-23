Panamá se mantiene bajo intensas lluvias; se prevé que continuarán hasta el viernes

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá advirtió que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, especialmente en la vertiente del Caribe, mientras el Sinaproc evalúa los daños causados por las inundaciones en la provincia de Colón.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias que han marcado esta semana en gran parte del país continuarán durante las próximas horas, especialmente sobre la vertiente del Caribe, donde se mantiene la mayor actividad de precipitaciones, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Personal de la entidad explicó que las condiciones atmosféricas que han generado las fuertes lluvias se mantendrán, al menos, hasta este viernes, por lo que no se descartan nuevos acumulados significativos y afectaciones en distintos sectores del país.

Las áreas bajo mayor vigilancia comprenden la provincia de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y Colón, donde las precipitaciones han sido persistentes durante los últimos días.

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Especialistas de la entidad advirtieron que las lluvias continuas han provocado una alta saturación de los suelos, principalmente en la vertiente del Caribe, aumentando el riesgo de deslizamientos, inundaciones y otros incidentes asociados al exceso de humedad.

Ante este panorama, se recomendó a la población evitar permanecer o transitar por zonas vulnerables, laderas inestables y áreas propensas a inundaciones, además de mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades. Mientras tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un operativo de evaluación en la provincia de Colón, una de las zonas más afectadas por las lluvias.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades inspeccionan alrededor de 60 viviendas que registraron entrada de agua producto de las inundaciones, con el fin de determinar el nivel de afectación y brindar la asistencia necesaria a las familias damnificadas.

Con información de Luis de Jesús Mendoza