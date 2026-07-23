Clima en Panamá: ¡Prepárese! Tormentas, ráfagas de viento y fuertes lluvias afectarán varias regiones del país

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se prevén, durante la madrugada y la mañana, cielos nublados con aguaceros y lluvias dispersas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de tormentas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para este jueves 23 de julio se esperan condiciones de cielo nublado, lluvias y aguaceros de variada intensidad, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintos puntos del país.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se prevén, durante la madrugada y la mañana, cielos nublados con aguaceros y lluvias dispersas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de tormentas. En horas de la tarde y la noche persistirán los nublados y las precipitaciones de intensidad variable.

En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica intervalos nublados y lluvias dispersas durante la madrugada y la mañana, especialmente en Panamá Oeste, el norte de Coclé, Panamá, Darién y la comarca Emberá-Wounaan. Para la tarde se esperan aguaceros generalizados con tormentas, con mayor probabilidad de precipitaciones de moderadas a muy fuertes en Veraguas, la península de Azuero, Panamá Este y Darién.

Durante la noche, las lluvias continuarán de forma dispersa sobre Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero y el sur de Darién, mientras que el resto de la vertiente del Pacífico permanecerá con cielo mayormente nublado.

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El Imhpa prevé temperaturas máximas entre 18 °C y 24 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 27 °C y 31 °C. En cuanto a los vientos, en el Caribe occidental soplarán del oeste y noroeste con velocidades de hasta 25 km/h en áreas marítimas. En el Caribe central y oriental predominarán vientos variables y del noroeste, con velocidades inferiores a 20 km/h.

En la vertiente del Pacífico se esperan vientos variables durante la madrugada y la mañana; por la tarde predominarán del suroeste y sur, mientras que en la noche cambiarán al oeste, con velocidades menores a 18 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, el Caribe registrará olas entre 0.91 y 1.70 metros de altura, con periodos de siete a ocho segundos, por lo que se recomienda precaución, especialmente durante la mañana. En el Pacífico, el oleaje oscilará entre 0.91 y 1.20 metros, con periodos de 12 a 15 segundos. El Imhpa también advirtió que las tormentas eléctricas podrían estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento, especialmente en áreas marítimas.

Además, la entidad alertó sobre una mayor probabilidad de incremento en el nivel de ríos y quebradas, así como de deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).