Finaliza aviso por altas temperaturas y el Imhpa prevé aumento de lluvias

El paso de una nueva onda tropical podría generar condiciones más frescas y el retorno de un periodo lluvioso en el país.

Provincia de Panamá./El aviso de prevención por altas temperaturas emitido para el territorio nacional concluirá la noche de este sábado, mientras las autoridades meteorológicas anticipan un incremento de las lluvias durante los próximos días.

El meteorólogo Rafael Morán, del Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá (IMHPA), informó que las precipitaciones previstas contribuirán a disminuir las temperaturas registradas en las últimas semanas, lo que podría traducirse en jornadas con un ambiente más fresco.

Detalló que el país volvería a experimentar condiciones propias de la temporada lluviosa debido a la interacción de sistemas atmosféricos y al desplazamiento de la onda tropical número 25, la cual ingresaría por el oriente panameño en las próximas 48 horas.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno avanza a una velocidad de entre 18 y 27 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los informes oficiales sobre las condiciones climáticas.

Con información de Nicanor Alvarado.