Metro de Panamá ajusta uso de escaleras eléctricas: Así funcionarán las nuevas medidas

La estrategia permitirá mantener una escalera eléctrica operativa hacia los andenes mientras se regula el ingreso de pasajeros en las estaciones con mayor afluencia, especialmente durante las horas pico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá implementó una nueva estrategia para regular el flujo de pasajeros en las estaciones con mayor demanda durante las horas pico, con el objetivo de reducir las aglomeraciones en los andenes y reforzar la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con la entidad, la medida responde al alto volumen de pasajeros que utiliza diariamente este sistema de transporte, que supera las 395 mil personas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada laboral.

Las autoridades informaron que el principal cambio consiste en modificar la operación de las escaleras eléctricas en las estaciones con mayor concentración de usuarios. A diferencia del mecanismo aplicado anteriormente, cuando se detenían ambas escaleras para controlar el acceso a los andenes, ahora se mantendrá una escalera en funcionamiento para el ascenso hacia el andén y otra para el descenso, permitiendo un ingreso más ordenado de los pasajeros.

Con este sistema, el flujo de personas será regulado cuando los andenes alcancen su capacidad. Una vez que un tren retire parte de los usuarios, se permitirá nuevamente el acceso de más pasajeros.

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El Metro explicó que estas acciones buscan evitar la acumulación excesiva de personas en los andenes, una situación que representa un riesgo para la seguridad de los usuarios. Las medidas se aplicarán principalmente en la estación San Miguelito, uno de los puntos con mayor movimiento de pasajeros en la Línea 1, aunque también podrán implementarse en otras estaciones de las líneas 1 y 2 cuando la demanda lo requiera.

La regulación del acceso se concentrará principalmente durante las horas de mayor afluencia, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., así como en el horario de salida de la tarde.

Aunque la estrategia se mantendrá de manera permanente, su aplicación dependerá del comportamiento del flujo de pasajeros en cada estación y del nivel de ocupación de los andenes.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar un desplazamiento más seguro y ordenado para los miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte masivo.

Con información de Jocelyn Mosquera