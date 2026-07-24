Un muerto y tres aprehendidos en Panamá Viejo tras balacera en la vía Cincuentenario

Un intercambio de disparos entre dos vehículos provocó el cierre parcial de la vía hacia San Francisco y generó una intensa movilización policial en la zona.

Ciudad de Panamá/Una balacera en la vía Cincuentenario, registrada cerca de Calle Quinta en Panamá Viejo, dejó como saldo un fallecido en el hospital y tres personas aprehendidas por las autoridades.

El hecho violento involucró a dos vehículos tipo sedán, uno blanco y otro gris. Este último presentaba más de cuatro impactos de bala en los vidrios traseros. Tras el ataque, se reportó que los sospechosos intentaron deshacerse de un arma de fuego lanzándola hacia los herbazales del sector, por lo que unidades de la Policía Nacional desplegaron una búsqueda en el área.

En el sitio se presentaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para acordonar la escena y recabar indicios, a la espera de los peritos del Ministerio Público para formalizar el inicio de las investigaciones.

Debido a las diligencias judiciales, se mantiene cerrado un carril en dirección a San Francisco, lo que mantiene el tráfico pesado en Panamá Viejo. Se sugiere a los conductores tomar rutas alternas para evitar retrasos.

Con información de Jessica Román.