Jueza formula imputación a los 10 presuntos integrantes de la 'Mafia Filipina' por delitos graves

Panamá/La jueza de Garantías Herminia Pinzón formuló imputación de cargos a los 10 presuntos integrantes de la organización criminal conocida como "Mafia Filipina", al considerar que existen elementos que los vinculan con una investigación por la presunta comisión de diversos delitos graves.

Durante la audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), la Fiscalía Especializada contra el Delito de Pandillerismo sustentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, entre ellos información obtenida mediante un agente encubierto cibernético, interceptaciones y otras diligencias investigativas.

Los imputados enfrentan investigación por la presunta comisión de delitos como pandillerismo, asociación ilícita para delinquir, posesión ilícita de armas de fuego, delitos relacionados con drogas y sicariato, entre otros hechos que habrían sido atribuidos a la estructura criminal.

Previo a la formulación de imputación, la jueza Herminia Pinzón legalizó la aprehensión de los 10 investigados y declaró válidos los controles de legalidad presentados por la Fiscalía, pese a los cuestionamientos planteados por la defensa sobre la utilización de la figura del agente encubierto cibernético.

De acuerdo con la legislación panameña, de comprobarse su responsabilidad penal en delitos como el sicariato y otros cargos graves, los procesados podrían enfrentar penas que van desde 7 hasta 14 años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por otros delitos que sean acreditados durante el proceso.

La audiencia continúa con la discusión de las medidas cautelares personales que ha solicitado el Ministerio Público para los 10 imputados.