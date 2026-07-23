Caso 'Mafia Filipina': jueza legaliza diligencias y avanzan imputaciones contra señalados de estructura criminal

Según las autoridades, esta organización estaría relacionada con diversos hechos delictivos, entre ellos homicidios, privación de libertad, extorsión, robos, posesión ilícita de armas de fuego, delitos relacionados con drogas y otros actos criminales .

Ciudad de Panamá, Panamá/La investigación denominada “Operación Mafia Filipina” avanzó este jueves en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), luego de que una jueza de garantías declarara legales varias diligencias realizadas por el Ministerio Público dentro de un expediente relacionado con supuesta asociación ilícita para pandillerismo, delitos vinculados a drogas y armas.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, la jueza de garantías Herminia Pinzón legalizó siete diligencias de control, entre ellas dos allanamientos realizados en los sectores de Santa María, corregimiento de Betania, y Punta Pacífica.

También fueron declaradas legales dos diligencias de vigilancia y seguimiento, una de ellas relacionada con el funeral de alias “John Wick”, quien murió a tiros en mayo pasado en medio del tráfico vehicular en el área de El Dorado.

Además, el tribunal avaló la incautación de datos solicitada por el Ministerio Público y la extracción de información de la plataforma TikTok, obtenida mediante un agente policial encubierto que utilizó una cuenta ficticia como parte de las técnicas de investigación.

Las autoridades informaron que durante el transcurso del día se tenía previsto avanzar con la legalización de las aprehensiones de 10 personas, la formulación de imputaciones y la solicitud de medidas cautelares.

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El caso

La investigación surge tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, en el que fueron aprehendidas 14 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal internacional autodenominada “MF” (Mafia Filipina).

Las capturas se realizaron mediante allanamientos simultáneos en Santa María, Betania. Dos de los aprehendidos fueron ubicados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen luego de arribar en un vuelo procedente de Francia.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios que forman parte de la investigación.

Según las autoridades, esta organización estaría relacionada con diversos hechos delictivos, entre ellos homicidios, privación de libertad, extorsión, robos, posesión ilícita de armas de fuego, delitos relacionados con drogas y otros actos criminales.

Buscan a supuestos líderes de la organización

La Policía Nacional mantiene la búsqueda de 10 personas presuntamente vinculadas con esta estructura criminal.

Entre los requeridos figuran dos supuestos líderes identificados con los alias “Woper” y “Toti”. De acuerdo con la información oficial, este último mantiene una notificación roja de Interpol.

Los investigados serían requeridos por la presunta comisión de delitos como conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo.