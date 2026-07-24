La estrategia permitirá mantener una escalera eléctrica operativa hacia los andenes mientras se regula el ingreso de pasajeros en las estaciones con mayor afluencia, especialmente durante las horas pico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Metro de Panamá implementó una nueva estrategia para regular el flujo de pasajeros en las estaciones con mayor demanda durante las horas pico, con el objetivo de reducir las aglomeraciones en los andenes y reforzar la seguridad de los usuarios.