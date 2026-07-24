Tour de Francia 2026| Tadej Pogacar da un paso firme a la conquista de la prueba en la etapa 19

Con esta victora de etapa, Pogacar se acerca al título a falta de dos jornadas para terminar la prueba.

Francia/Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026, ganó el viernes la 19ª y antepenúltima etapa, en la cima del mítico Alpe d'Huez, para confirmar todavía más su hegemonía en esta edición, a solo dos días de su previsible coronación en París.

En una jornada que reunió a una multitud de aficionados en los Alpes, la estrella eslovena remontó una desventaja de tres minutos y medio, con la que empezó la subida final, para alcanzar a los escapados uno por uno y firmar de manera impresionante su 26ª victoria de etapa en la Grande Boucle y la primera de su carrera en Alpe d'Huez, uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo.

"Ha sido una escalada loca, había un ambiente impresionante, y ganar aquí es gracias a todo mi equipo", declaró después de su nuevo triunfo.

"Fuimos a tope todo el día y luego, en el primer kilómetro del Alpe d’Huez, sabía que estaba bien, que tenía buenas piernas y que no quedaban muchos corredores que quizá pudieran seguirme o intentar irse conmigo, así que fue adelante", explicó.

En este Tour es ya su quinta victoria de etapa, después de las dos que logró en los Pirineos, la del Macizo Central y la conseguida en los Vosgos.

Todo ello en un momento en el que había una cierta preocupación por la situación de su equipo UAE, con varios corredores enfermos y un virus circulando en el seno de esa formación.

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- Del Toro sigue delante de Seixas -

Superó en la meta al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, que se preocuparon en exceso uno del otro en la subida y que se vieron sorprendidos al final por un Pogacar imperial.

Por detrás, el belga Remco Evenepoel reforzó su segundo puesto en la clasificación general al destacarse en un pequeño grupo de aspirantes al podio.

Evenepoel terminó a 2 minutos y 29 segundos de Pogacar, diciendo adiós a cualquier remota esperanza de pelear por el Tour, pero distanciándose del tercero, el mexicano Isaac del Toro (a 2:41 del ganador) y del francés Paul Seixas (a 2:45).

Pogacar amplía ahora a 7 minutos y 11 segundos su margen respecto a Evenepoel en la general, a 9:42 su ventaja sobre Del Toro y a 10:06 la que tiene sobre Seixas, en la víspera de la etapa reina, que tendrá su final también en Alpe d'Huez, aunque entonces subiendo por el lado del col de Sarenne.

"Ha sido una experiencia tremendamente bonita", declaró Evenepoel sobre su primera subida del Alpe d'Huez en competición, pero lamentó la cantidad de gente del final.

"Era previsible que algo fuera mal con esa multitud. Es una pena que me ocurriera a mí", lamentó el belga, que dijo haberse visto bloqueado "por los aficionados y las motos" cuando quiso atacar en el final.

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- Carapaz, cerca de repetir -

Lenny Martinez aprovechó el mal día del español Juan Ayuso, descolgado al pie del Alpe d'Huez, para ganar dos puestos y subir al quinto lugar (a 13 minutos justos de Pogacar) pero el escalador francés se quedó con la miel en los labios este viernes, sin poder dar a Francia su primera victoria de etapa en esta 113ª edición.

Él y Carapaz, que había ganado el jueves la 18ª etapa en la primera etapa del tríptico alpino que marca la recta final de este Tour, jugaron al gato y al ratón durante gran parte de la subida al Alpe d'Huez, pensando que se iban a disputar la victoria entre ellos, con Sepp Kuss como tercero en discordia.

No contaban con un Pogacar que lanzó una ofensiva a 12 kilómetros del final para convertirse en un Pac-Man humano, que iba engulliendo corredor tras corredor en su subida fulgurante hasta la cumbre.

Cuando pasó a la cabeza, el esloveno se dio en el tramo final un baño de aclamaciones, uno más, para sellar una victoria de prestigio y seguir así su paseo triunfal hacia el que será muy probablemente su quinto título en el Tour de Francia y el tercero de manera consecutiva.

Antes, Pogacar afrontará la etapa reina del sábado con una doble misión: evitar cualquier desastre y ayudar a su compañero Del Toro a conservar su tercer lugar en el podio y el maillot blanco de mejor joven.

El programa del sábado es temible, con las subidas de La Croix de Fer, el Télégraphe, el Galibier, el Sarenne y el final de nuevo en Alpe d'Huez.

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