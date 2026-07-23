Panamá declina su candidatura a sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

La decisión saca a Panamá de la carrera por albergar la cita continental juvenil.

Panamá/La ciudad de Panamá hizo oficial el retiro de su candidatura para albergar la tercera edición de los Juegos Panamericanos Junior, programados para el año 2029.

La medida fue dada a conocer tras varios meses de evaluaciones técnicas, institucionales y organizativas. Durante este periodo, la delegación local redactó y entregó a la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) el dossier oficial que detallaba las capacidades, infraestructura y propuestas logísticas de la capital panameña para recibir la competencia continental.

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A pesar del esfuerzo técnico desplegado para cumplir con los estándares requeridos por el máximo organismo deportivo de América, el comité promotor resolvió dar un paso al costado.

"La decisión de retirar la candidatura responde a la determinación del órgano ejecutivo luego de un análisis responsable de las condiciones necesarias para garantizar el éxito de una competencia de tal magnitud", señaló el comunicado oficial vertido por los organizadores.

Con esta resolución se concluye un proceso de postulación que buscaba posicionar a Panamá como el epicentro del deporte juvenil en la región.

¿Qué son los Juegos Panamericanos Junior?

Los Juegos Panamericanos Junior son un evento multideportivo de gran envergadura organizado por Panam Sports, diseñado específicamente para atletas de entre 12 y 22 años de los 41 países miembros de América.

Su principal atractivo radica en que sirven como la plataforma de clasificación directa para los Juegos Panamericanos de mayores y, posteriormente, para los Juegos Olímpicos. Su edición inaugural se celebró en Cali-Valle (Colombia) en 2021, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo de las nuevas promesas del deporte en el continente.

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Información de David Peña (TVN Noticias)