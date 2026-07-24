Ministro Orillac sobre panameños en la guerra Rusia-Ucrania: 'El gobierno no tiene nada que ver'

El ministro señaló que, desde la posición del Ejecutivo, no existe respaldo ni participación en este tipo de acciones.

Arraiján, Panamá Oeste/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se pronunció este viernes 24 de julio sobre la situación de varios panameños que, según reportes conocidos en redes sociales, habrían sido reclutados para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Durante una actividad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), denominada “Panamá sin fugas” en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, Orillac aseguró que el Gobierno Nacional no tiene participación en este proceso y pidió a la población mantenerse alerta ante este tipo de ofrecimientos.

“Es una lástima. Eso no es un tema que el Gobierno Nacional ni el presidente Mulino tienen absolutamente nada que ver con esto”, manifestó el funcionario al ser consultado por los medios de comunicación.

Orillac hizo un llamado especialmente a los padres de familia para que tengan precaución ante posibles programas o propuestas de reclutamiento militar en otros países.

“Nosotros no podemos intervenir en la decisión de un familiar o de una persona que busque incluirse dentro de estos programas”, indicó.

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El ministro señaló que, desde la posición del Ejecutivo, no existe respaldo ni participación en este tipo de acciones.

“Para efectos del Gobierno, nosotros no estamos de acuerdo, ni participamos, ni tenemos ninguna intención de que esto se dé. Es un tema que se está analizando ahorita mismo”, afirmó.

Familiares no han tenido acercamientos con el Gobierno

Al ser consultado sobre si las autoridades habían establecido contacto con los familiares de los panameños involucrados, Orillac explicó que hasta el momento no se ha dado ese acercamiento, debido a que se trata de decisiones individuales.

“Al final de cuentas, esto es un tema que escapa del Gobierno Nacional. Es un tema que han decidido personalmente algunas personas”, expresó.

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Añadió que las autoridades tienen conocimiento de la información que ha circulado públicamente, pero reiteró que el Gobierno no está vinculado con estos reclutamientos.

“Escuchamos y tenemos conocimiento de lo que ha salido en redes, pero realmente el Gobierno Nacional no tiene absolutamente nada, ni está de acuerdo con este tipo de reclutamiento”, puntualizó.

La Cancillería de Panamá informó este viernes que tiene conocimiento de al menos 15 casos de panameños en esta situación.

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Antecedentes del caso

La situación surgió luego de que familiares y allegados alertaran sobre panameños que presuntamente habrían viajado al extranjero tras recibir ofertas de empleo que posteriormente estarían relacionadas con actividades militares en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

También se conoció de las denuncias de familiares que buscan conocer el paradero y la situación de estos ciudadanos, así como los esfuerzos por recopilar información sobre la forma en que fueron contactados.

Por parte de la Cancillería se informó que se mantienen verificando la información disponible y han reiterado el llamado a la población a desconfiar de ofertas laborales en el extranjero que puedan ocultar otros fines.

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Con información de Yiniva Caballero