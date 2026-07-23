Cancillería da seguimiento a situación sobre supuesto reclutamiento de panameños en Rusia

La Cancillería reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y evitar aceptar ofertas laborales que puedan representar un riesgo para su vida, especialmente aquellas relacionadas con países o regiones involucradas en conflictos armados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cancillería de Panamá mantiene bajo seguimiento las denuncias sobre el supuesto reclutamiento de ciudadanos panameños que habrían viajado a Rusia con ofertas laborales y que posteriormente terminaron participando en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Fuentes de la Cancillería informaron a TVN Noticias que la institución se encuentra monitoreando la situación y realizando gestiones de verificación tanto con la Embajada de Rusia en Panamá como a través de la Embajada de Panamá en Moscú.

De acuerdo con la información obtenida, la posición de las autoridades rusas es que los contratos suscritos por estos ciudadanos son de carácter voluntario y que cada persona decide libremente aceptar dichas condiciones.

Sin embargo, la Cancillería panameña confirmó que mantiene una investigación más profunda para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ciudadanos panameños habrían llegado a una zona de conflicto.

Familias en Chiriquí piden ayuda por jóvenes que viajaron a Rusia

La preocupación también ha crecido entre familias de la provincia de Chiriquí, donde algunos allegados denuncian que jóvenes panameños habrían aceptado ofertas de empleo en el extranjero sin conocer el verdadero riesgo al que estarían expuestos.

TVN Noticias tuvo acceso a contratos firmados por algunos de los ciudadanos que viajaron hacia la zona de conflicto. Según la información recopilada, varios de estos documentos están redactados en idiomas extranjeros y establecen compromisos relacionados con su incorporación a estructuras vinculadas al conflicto armado.

Una familia del distrito de Gualaca, Chiriquí, solicitó la intervención de las autoridades para conocer el paradero de uno de sus integrantes, quien lleva más de diez días desaparecido en Ucrania.

Según sus familiares, el joven habría viajado tras recibir una oferta para trabajar como operador de equipo pesado en labores de remoción de escombros. No obstante, aseguran que después de su llegada recibió aproximadamente tres meses de entrenamiento militar y posteriormente fue enviado a una misión.

“Mi hermano no fue para enfrentamientos. Mi hermano fue como operador de equipo pesado, a recoger escombros y a realizar labores de limpieza”, relató una familiar.

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Abogados advierten posibles delitos

Ante estas denuncias, abogados consultados señalan que el traslado de personas hacia zonas de conflicto bajo engaño o aprovechándose de situaciones de necesidad económica podría constituir delitos contra la vida y la integridad personal.

El abogado Abelino Bonilla explicó que la legislación panameña contempla sanciones que pueden alcanzar entre 20 y 30 años de prisión para quienes promuevan, organicen, publiciten o faciliten la salida de ciudadanos hacia este tipo de actividades mediante engaños o manipulación.

Según los testimonios recopilados, existirían posibles intermediarios o promotores en Panamá que estarían participando en la captación de personas y en la logística de traslado hacia el extranjero.

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Autoridades piden cautela ante ofertas laborales en zonas de guerra

La Cancillería reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y evitar aceptar ofertas laborales que puedan representar un riesgo para su vida, especialmente aquellas relacionadas con países o regiones involucradas en conflictos armados.

Las familias afectadas y especialistas solicitaron al Ministerio Público iniciar investigaciones para determinar si existen responsables dentro del país dedicados al reclutamiento de panameños bajo posibles engaños.

Mientras avanzan las verificaciones oficiales, TVN Noticias continuará dando seguimiento a este caso y a las gestiones que realicen las autoridades panameñas para esclarecer la situación de los ciudadanos involucrados.