Preocupación por supuestos contratos que reclutan a panameños para trabajar en zona de conflicto entre Rusia y Ucrania

TVN Noticias tuvo acceso a los contratos firmados por los jóvenes; abogados piden la intervención de las autoridades ante posibles ofertas laborales engañosas.

Chiriquí/Una profunda preocupación embarga a varias familias en la provincia de Chiriquí tras la salida de jóvenes panameños con el objetivo de sumarse a trabajar en el área de conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La desesperación por conseguir empleo y generar ingresos económicos estaría llevando a estos ciudadanos a aceptar ofertas laborales de alto riesgo en el extranjero.

TVN Noticias tuvo acceso directo a los contratos firmados por los panameños que viajaron a la zona de conflicto. Varios de estos documentos están redactados en idiomas extranjeros y exponen los compromisos adquiridos por los reclutados para incorporarse a las filas de combate.

Nota relacionada: Familia de Gualaca busca a joven desaparecido en Ucrania tras supuesto contrato laboral

Frente a este escenario, abogados advierten que el traslado de personas bajo estas condiciones podría constituir un delito grave contra la vida e integridad personal. El abogado Abelino Bonilla señaló que la ley sanciona con penas de hasta 20 a 30 años de prisión a quienes promuevan, organicen, publiciten o faciliten la salida de ciudadanos del país hacia este tipo de actividades bajo engaño o manipulación de necesidad.

Según los abogados y los testimonios recabados, existirían promotores o intermediarios locales encargados del reclutamiento y la logística de traslado.

Las familias afectadas y especialistas hacen un llamado urgente al Ministerio Público y a las autoridades nacionales para que abran una investigación de oficio, identifiquen a los responsables de captar a los jóvenes en territorio panameño y adopten medidas inmediatas que frenen estas salidas.

Con información de Demetrio Ábrego.