Panameños en Rusia: Madre de joven desaparecido pide ayuda para localizarlo

De acuerdo con la información recibida por las autoridades panameñas, la posición del gobierno ruso es que los contratos firmados por estos ciudadanos fueron de carácter voluntario y aceptados libremente por quienes viajaron.

"Que me lo devuelvan como esté". Ese es el clamor de Yané, madre de Víctor, un joven panameño con quien perdió todo contacto hace exactamente un mes, luego de que viajara a Rusia tras recibir una supuesta oferta para integrarse a una academia de entrenamiento policial que terminó vinculándolo con la guerra en Ucrania.

La mujer relató a TVN Noticias que su hijo fue contactado a finales de mayo a través de TikTok con una oferta de trabajo. Asegura que en ningún momento le hablaron de participar en un conflicto armado.

Días después, Víctor la sorprendió con una videollamada desde un avión rumbo a Rusia.

"Yo le dije: '¿Qué hiciste? ¿Para dónde vas? Yo te dije que no'. Y él me respondió: 'Mamá, ya estoy cansado de no tener trabajo aquí'", recordó.

Tras su llegada al país europeo, la comunicación continuó de forma esporádica. Según la madre, el joven le contó que fue retenido junto a otros extranjeros por negarse a ser enviado al frente de combate.

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"Me tenían preso. Nos dijeron que era por 10 días porque nos querían tirar al frente y yo no vine para eso", fue uno de los mensajes que, según Yané, recibió de su hijo.

La mujer también mostró fotografías en las que, asegura, Víctor aparecía con golpes e inflamación en distintas partes del cuerpo.

"Nos golpearon, nos están maltratando, no nos dan comida. La única manera de salir es aceptar ir al frente", le escribió.

El último mensaje que recibió fue breve y angustiante:

"Mamá, me van a tirar al frente".

Desde entonces no ha vuelto a saber de él.

Posteriormente, un hombre que aseguró haber estado en la misma zona y haber logrado regresar le informó que presenció el momento en que Víctor fue enviado al frente de combate pese a que se negaba, y le aseguró que murió.

Aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente, la madre solo pide que las autoridades le ayuden a conocer la verdad.

"Si mi hijo está muerto, que me devuelvan el cuerpo. No pido dinero, no pido seguros. Solo quiero tener un lugar donde llorarlo y enterrarlo", expresó.

Cancillería mantiene el caso bajo seguimiento

Fuentes de la Cancillería informaron a TVN Noticias que mantienen un seguimiento permanente de estos casos y realizan gestiones de verificación con la Embajada de Rusia en Panamá y la Embajada de Panamá en Moscú.

De acuerdo con la información recibida por las autoridades panameñas, la posición del gobierno ruso es que los contratos firmados por estos ciudadanos fueron de carácter voluntario y aceptados libremente por quienes viajaron.

La Cancillería indicó que continúa investigando la situación y reiteró el llamado a la población a desconfiar de ofertas laborales en el extranjero que puedan ocultar actividades de reclutamiento para conflictos armados.

Mientras tanto, fuentes del Ministerio Público confirmaron a TVN Noticias que, hasta el momento, solo existe una denuncia formal relacionada con un caso similar, presentada en la provincia de Chiriquí.

Información de Jorge Quiróz