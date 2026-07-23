Diputados exigen respuestas a Cancillería sobre panameños en el frente de batalla del Ejército ruso

La información sobre cómo los panameños llegaron a participar en el conflicto no es concluyente. Algunos familiares sostienen que fueron engañados con ofertas de empleo y que, una vez en Rusia, fueron trasladados a un campamento militar.

La situación de al menos siete ciudadanos panameños que actualmente prestan servicio en el Ejército ruso, en medio de la guerra con Ucrania, fue llevada este jueves al pleno de la Asamblea Nacional, donde varios diputados solicitaron explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las acciones que adelanta para conocer su paradero y condición.

Durante el período de incidencias, el diputado Jhonathan Vega manifestó su preocupación por un grupo de jóvenes, en su mayoría de la provincia de Chiriquí, que viajaron a Rusia en busca de oportunidades laborales y terminaron involucrados en el conflicto armado.

El diputado cuestionó qué gestiones realiza la Cancillería y pidió un pronunciamiento oficial, al señalar que los familiares necesitan información sobre la situación de sus seres queridos.

En la misma línea, el diputado Jorge Bloise indicó que espera un informe del canciller Javier Martínez-Acha sobre el estado de los panameños que permanecen en Rusia.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño sostuvo que la migración de estos jóvenes hacia países en conflicto responde a la falta de oportunidades laborales y a la situación económica del país, por lo que pidió respuestas del Gobierno.

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Versiones encontradas sobre cómo llegaron al conflicto

La información sobre cómo los panameños llegaron a participar en el conflicto no es concluyente. Algunos familiares sostienen que fueron engañados con ofertas de empleo y que, una vez en Rusia, fueron trasladados a un campamento militar.

Sin embargo, algunos de los propios panameños que permanecen en ese país han asegurado que viajaron de forma voluntaria, conscientes de que prestarían servicio militar, motivados por la posibilidad de recibir remuneraciones de hasta 40 mil dólares.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, uno de los siete panameños se encuentra desaparecido.

Cancillería mantiene seguimiento

La Cancillería de Panamá informó que mantiene bajo seguimiento las denuncias sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños que habrían viajado a Rusia con ofertas de trabajo y posteriormente terminaron participando en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Fuentes de la entidad indicaron a TVN Noticias que se realizan gestiones de verificación tanto con la Embajada de Rusia en Panamá como a través de la Embajada de Panamá en Moscú.

Según la información obtenida por la Cancillería, las autoridades rusas sostienen que los contratos firmados por estos ciudadanos fueron de carácter voluntario y que cada persona aceptó libremente las condiciones establecidas para prestar servicio.