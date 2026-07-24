Director de Sinaproc ante las lluvias llama a la población a no cruzar ríos o quebradas con niveles elevados

Sinaproc también recomendó consultar los informes meteorológicos antes de acudir a playas durante el fin de semana y mantenerse alejado de zonas inundables, debido al riesgo de crecidas repentinas.

Panamá/La comunidad de Nombre de Dios, en la provincia de Colón, concentra las mayores afectaciones provocadas por las lluvias registradas durante la tarde del jueves, con aproximadamente 60 familias perjudicadas, informó el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith.

Las evaluaciones realizadas por las autoridades identificaron viviendas inundadas y pérdidas parciales de enseres. También se reportaron algunos casos de familias damnificadas por la pérdida total de sus pertenencias, aunque, según Smith, son pocos.

“La idea es tratar de aliviar ese impacto que se ha dado allá a través de la asistencia humanitaria”, manifestó el director de Sinaproc.

La institución coordina la entrega de ayuda a las familias afectadas, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance de los daños.

Las lluvias también dejaron una víctima mortal en Darién. Un joven de 26 años murió luego de que el vehículo que conducía fuera arrastrado por la corriente cuando intentó atravesar una quebrada afluente del río Platanilla, en el corregimiento de Río Congo Abajo.

Ante la continuidad de las lluvias, Smith reiteró el llamado a no cruzar ríos o quebradas con niveles elevados. “Lo principal es no cruzar, mantenerse y preservarse. Observar cuál es el nivel para entonces poder prevenir cualquier tipo de cosas”, indicó.

Sinaproc también recomendó consultar los informes meteorológicos antes de acudir a playas durante el fin de semana y mantenerse alejado de zonas inundables, debido al riesgo de crecidas repentinas.

Con información de Hellen Concepción.