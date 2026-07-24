Suspenden clases en la escuela Nicanor Villalaz; fuertes lluvias causaron daños en 3 colegios de Los Santos

La Escuela Nicanor Villalaz fue uno de los planteles más afectados por la entrada de agua. Las autoridades inspeccionan los equipos de informática mientras esperan reanudar las clases el próximo lunes, si las condiciones climáticas lo permiten.

Los Santos/Las fuertes lluvias registradas la tarde del jueves provocaron inundaciones y afectaciones en al menos tres centros educativos de la provincia de Los Santos, obligando a suspender las clases este viernes en la Escuela Nicanor Villalaz, uno de los planteles más impactados.

La acumulación de agua alcanzó varios salones del colegio, incluyendo el laboratorio de informática, donde parte de los equipos y el sistema de baterías quedaron bajo el agua. Desde las primeras horas de la mañana de este 24 de julio, personal administrativo y colaboradores del plantel realizaron labores de limpieza para retirar el agua y el lodo, mientras técnicos iniciaron la evaluación de los daños.

Las autoridades educativas informaron que la parte eléctrica del plantel no presentó daños aparentes. Sin embargo, especialistas en soporte técnico inspeccionarán los equipos tecnológicos para determinar si pueden recuperarse o si será necesario reemplazarlos.

Docentes del centro educativo relataron que el nivel del agua aumentó rápidamente hasta inundar varias áreas del plantel, situación que obligó a suspender las actividades académicas como medida preventiva. Se pudo conocer que, si las condiciones climáticas mejoran y no se registran nuevas afectaciones, las clases podrían reanudarse el próximo lunes.

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El Ministerio de Educación informó que, además de la Escuela Nicanor Villalaz, también resultaron afectados el Instituto Coronel Segundo de Villarreal y el Instituto Laboral y Técnico Coronel Tomás Herrera. Según las autoridades, el centro educativo que registró mayores daños fue el Instituto Coronel Segundo de Villarreal, donde el agua también ingresó al salón de informática.

De acuerdo con los primeros reportes, las inundaciones estarían relacionadas con el colapso del sistema de alcantarillado, ocasionado por la acumulación de basura que obstruyó el drenaje durante las intensas precipitaciones.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las lluvias también ocasionaron afectaciones en otros puntos de Los Santos y advirtió que las condiciones inestables podrían continuar durante las próximas horas.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alerta, especialmente a quienes residen en zonas propensas a inundaciones, evitar cruzar áreas anegadas y reportar cualquier emergencia a los organismos de respuesta.

Con información de Eduardo Javier Vega