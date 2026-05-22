134 venezolanos retornan voluntariamente a su país en vuelo humanitario desde Panamá

El grupo estuvo conformado por 58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad , quienes viajaron acompañados de sus familiares en condiciones de seguridad, dignidad y asistencia humanitaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 134 ciudadanos venezolanos retornaron voluntariamente a su país en la madrugada de este viernes, a través del primer vuelo humanitario de retorno coordinado desde Panamá.

La aeronave partió desde el hangar de la Base Aérea Aeronaval Teniente Octavio Rodríguez Garrido, en Panamá Pacífico, con destino a Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

El grupo estuvo conformado por 58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad, quienes viajaron acompañados de sus familiares en condiciones de seguridad, dignidad y asistencia humanitaria. La operación forma parte de una iniciativa orientada a facilitar la reunificación familiar y atender a personas en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con las autoridades, este vuelo marca el inicio de futuras operaciones de retorno voluntario y asistencia humanitaria, desarrolladas en el marco de la cooperación entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Venezuela. El programa también se enmarca en un memorándum de entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, el cual fortalece los mecanismos de cooperación internacional para la gestión de flujos migratorios irregulares y el retorno seguro y ordenado de migrantes.

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El Servicio Nacional de Migración reiteró que este tipo de acciones forman parte de una política migratoria basada en principios de responsabilidad humanitaria y respeto a los derechos humanos, y aseguró que continuará impulsando mecanismos para una migración más segura, regular y coordinada en la región.

Para la entidad, este primer vuelo representa un hito en la implementación de programas de retorno voluntario asistido desde territorio panameño, en un contexto regional marcado por la movilidad de ciudadanos venezolanos y la búsqueda de soluciones conjuntas entre países de tránsito y origen.