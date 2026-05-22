Alcalde Díaz ya cuenta con tienda permanente del IMA para compras económicas

Entre los productos disponibles se encuentran arroz, maíz, frijoles, arvejas, lentejas, tuna, aceite, azúcar, café, pastas y conservas, muchos de ellos de producción nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inauguró este viernes una nueva tienda permanente del pueblo en el mercado municipal de Alcalde Díaz, con el objetivo de acercar alimentos de primera necesidad a bajo costo para los residentes del sector y áreas aledañas.

Desde tempranas horas, consumidores comenzaron a llegar al nuevo establecimiento para aprovechar las ofertas en productos básicos como arroz, azúcar, aceite, granos, pastas y enlatados.

Uno de los productos que más llamó la atención durante la inauguración fue la cebolla, ofrecida en promoción a 10 centavos la libra. Las bolsas de cinco libras eran vendidas a 50 centavos, convirtiéndose en uno de los artículos más buscados por los compradores.

Dentro de la tienda también se habilitó un punto “express” exclusivo para la venta de arroz, considerado el producto más solicitado en las tiendas del IMA.

Puedes leer: Pescadores denuncian caída en la producción por calentamiento del mar

El director del IMA, Nilo Murillo, destacó que esta nueva tienda representa una facilidad para los residentes de Alcalde Díaz, quienes anteriormente debían trasladarse a otros puntos para adquirir productos a precios accesibles.

“Mucha facilidad a la gente de este sector, que ya no van a tener que ir a Silos ni a Frigo. Estoy sumamente emocionado y feliz de que esto sea así”, expresó.

Murillo explicó que la instalación dentro del mercado municipal también beneficiará a los productores y comerciantes que operan en el lugar, ya que incrementará el flujo de consumidores.

“El IMA trae tránsito. Le da oportunidad al mercado y permite que la gente se sienta tranquila y fresca dentro de este espacio”, indicó.

Entre los productos disponibles se encuentran arroz, maíz, frijoles, arvejas, lentejas, tuna, aceite, azúcar, café, pastas y conservas, muchos de ellos de producción nacional.

“Tenemos cebolla, frijoles, maíz y otros productos que ayudan tanto al productor como al consumidor. El 75% de los productos son panameños”, destacó Murillo.

Durante el recorrido se observó una importante presencia de adultos mayores y familias realizando compras. Entre los precios ofrecidos estaban las cinco libras de arroz a 1.25 dólares, aceite a 1.40 dólares, atún en lata a 60 centavos, azúcar a 40 centavos y espagueti a 50 centavos la libra.

Te puede interesar: Fenómeno de El Niño ya impacta temperaturas, pesca y lluvias en Panamá

Las autoridades recordaron que las compras en esta tienda se realizan únicamente en efectivo.

Los consumidores señalaron que este tipo de iniciativas representa un alivio ante el aumento en el costo de los alimentos y ayuda a reducir el impacto económico en los hogares panameños.

Con información de Fabio Caballero