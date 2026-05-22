Canal de Panamá apuesta por continuidad y sostenibilidad con Ilya Espino de Marotta

La decisión fue anunciada por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien calificó la escogencia como un “hito histórico” y aseguró que la designación responde a un proceso de evaluación amplio y técnico desarrollado por la Junta Directiva.