Canal de Panamá apuesta por continuidad y sostenibilidad con Ilya Espino de Marotta
La decisión fue anunciada por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien calificó la escogencia como un “hito histórico” y aseguró que la designación responde a un proceso de evaluación amplio y técnico desarrollado por la Junta Directiva.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá designó a Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la vía interoceánica, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo desde la reversión del Canal a manos panameñas.