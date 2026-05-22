Seguridad hídrica y expansión logística: los retos que heredará Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal

La decisión fue anunciada por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien calificó la escogencia como un “hito histórico” y aseguró que la designación responde a un proceso de evaluación amplio y técnico desarrollado por la Junta Directiva.

Ciudad de Panamá, Panamá/La designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá marca un hecho histórico para el país al convertirse en la primera mujer en asumir el cargo. Sin embargo, su llegada a la dirección de la vía interoceánica también coincide con una etapa de importantes retos vinculados a la seguridad hídrica, el cambio climático y la expansión logística del Canal.

La decisión fue anunciada el 21 de mayo por la Junta Directiva del Canal, tras un proceso de evaluación que incluyó más de 100 perfiles de profesionales panameños en el país y alrededor del mundo, según explicó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

El funcionario destacó que uno de los principales desafíos que deberá afrontar la ingeniera Espino de Marotta será garantizar la seguridad hídrica del país, no solo para mantener las operaciones del Canal, sino también para asegurar el suministro de agua potable a más de dos millones de panameños que dependen de los lagos de la vía interoceánica.

“La seguridad hídrica no es solamente para las operaciones del canal de Panamá; más importante aún es el agua para el consumo humano de los más de 2 millones de panameños que todos los días consumimos agua de los lagos del Canal y una población que ciertamente está creciendo. Entonces se trata principalmente de eso, de garantizar la seguridad hídrica de los panameños y también de las operaciones del Canal”, sostuvo Icaza a este medio.

Te podría interesar:

En ese contexto, el proyecto de Río Indio se perfila como una de las iniciativas clave de la nueva administración. La obra busca aumentar la capacidad de almacenamiento de agua del sistema de lagos del Canal y fortalecer las reservas frente a periodos de sequía extrema, cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

Espino de Marotta ha estado vinculada directamente a este proyecto en su rol como subadministradora y oficial de sostenibilidad de la entidad. No obstante, Icaza aseguró que detrás de la iniciativa existe un equipo técnico integrado por más de 100 trabajadores del Canal que continuará desarrollando los estudios y coordinando el trabajo con las comunidades involucradas.

Otro de los desafíos identificados por la Junta Directiva es la implementación del Plan Estratégico 2025-2035, el cual contempla proyectos de expansión y modernización para aumentar el valor de la ruta canalera.

Entre las iniciativas prioritarias se encuentran la construcción de nuevas terminales portuarias en el Pacífico y el Atlántico, el desarrollo de un corredor energético y la ampliación del corredor logístico panameño.

El ministro también advirtió que la nueva administradora deberá enfrentar un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en las cadenas globales de suministro, factores que han impactado directamente el comercio marítimo mundial y las operaciones del Canal en los últimos años.

A esto se suma el desafío de acercar el Canal a la población panameña. Icaza señaló que los aportes del Canal al Tesoro Nacional superaron los 2.965 millones de dólares el año pasado y podrían rebasar los 3.000 millones en 2026. Además, destacó que la institución genera más de 9.700 empleos directos y que los nuevos proyectos podrían impulsar miles de puestos de trabajo adicionales.

La ingeniera Ilya Espino de Marotta asumirá oficialmente el cargo el próximo 5 de septiembre de 2026, dando inicio a una nueva etapa en la administración de una de las principales rutas comerciales del mundo.