Pescadores denuncian caída en la producción por calentamiento del mar

Especies como la corvina, la sierra y la llamada “revoltura” , muy demandada por los consumidores, han disminuido considerablemente en las capturas, según Jesús Morales, presidente de la Federación Nacional de Pescadores (Fenaspesca).

Ciudad de Panamá, Panamá/Las altas temperaturas y el fenómeno de El Niño están afectando seriamente la pesca artesanal en Panamá, provocando una disminución en la captura de especies marinas y obligando a los pescadores a pasar más días en alta mar para poder sostener su actividad económica.

La situación ya comienza a reflejarse en puntos pesqueros como Puerto Panamá, donde el movimiento habitual de embarcaciones y descarga de productos del mar ha disminuido considerablemente. Durante un recorrido por el área, solo una embarcación realizaba labores de desembarque, una escena que, según pescadores, no era común meses atrás.

Jesús Morales, presidente de la Federación Nacional de Pescadores (Fenaspesca), explicó que el calentamiento del agua está reduciendo la productividad marina y alejando a las especies de las zonas costeras.

“El fenómeno de El Niño nos está afectando porque la productividad de especies en el mar se ha disminuido un poco. Con este calentamiento del agua, la producción ya no es la misma producción que estamos acostumbrados a buscar para poder tener el sustento de nuestros hogares”, manifestó.

Morales detalló que ahora los pescadores deben recorrer mayores distancias para encontrar peces, lo que incrementa el consumo de combustible y eleva los costos de operación.

“En las orillas no hay pescado, entonces hay que salir mar afuera a buscar el producto. Las embarcaciones que antes hacían jornadas de siete u ocho días ahora están haciendo casi 12 días”, indicó.

El dirigente pesquero añadió que, debido a estas condiciones, las lanchas deben cargar más combustible para completar las faenas.

“Antes llevabas una cantidad de combustible, ahora tienes que llevar dos tanquetas más para poder tener el control total de tu día de pesca”, explicó.

Morales señaló que especies como la corvina, la sierra y la llamada “revoltura”, muy demandada por los consumidores, han disminuido considerablemente en las capturas.

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“La merma ahora mismo está casi en todas las especies. Las embarcaciones están trayendo alrededor de mil libras de pescado entre fino y revoltura”, sostuvo.

Pese a las dificultades y el aumento en los costos operativos, aseguró que los pescadores no han incrementado los precios al consumidor. Incluso afirmó que algunas especies han bajado de precio en las últimas semanas.

“La corvina estaba entre 3.50 y 3.75 y ahora mismo está en 2.75. La sierra también bajó y la revoltura, que estaba en dólar 25 o dólar 35, ahora se vende hasta en 85 centavos”, señaló.

Según Morales, las altas temperaturas ambientales y el calentamiento del mar están provocando que los peces busquen aguas más profundas y frías.

“El pescado sale de la orilla y busca profundidad para refugiarse del calor. Eso nos obliga a hacer más gastos y más esfuerzo para poder traer producto”, concluyó.

Con información de Luis De Jesús Mendoza