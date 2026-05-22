Clima en Panamá: Lluvias y actividad eléctrica marcarán la jornada de este viernes en varias regiones del país

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada se registrarán lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en zonas costeras de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón, además de precipitaciones aisladas en otros puntos de la vertiente Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para este viernes se prevén condiciones inestables en distintas regiones del país, con aguaceros dispersos, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, especialmente en áreas marítimas y sectores de las vertientes del Caribe y el Pacífico.

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada se registrarán lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en zonas costeras de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón, además de precipitaciones aisladas en otros puntos de la vertiente Caribe.

Para horas de la tarde, el Imhpa prevé aguaceros aislados con probabilidad de actividad eléctrica en sectores de Colón y Bocas del Toro, mientras que en el resto de la vertiente podrían presentarse lluvias ligeras y dispersas.

En la vertiente del Pacífico también se esperan condiciones lluviosas. Durante la madrugada se pronostican aguaceros moderados y fuertes con descargas eléctricas en zonas marítimas, el norte de Coclé, áreas montañosas de Panamá Oeste, las costas de Los Santos, el sur de Veraguas y sectores costeros de Chiriquí.

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Mientras tanto, en horas de la tarde se prevén lluvias de moderadas a fuertes en Darién, la región Metropolitana, áreas montañosas de la península de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí. La entidad también advirtió sobre posibles tormentas eléctricas en zonas marítimas durante la noche, especialmente en el Pacífico, donde podrían generarse incursiones lluviosas hacia sectores poblados.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas entre 12°C y 16°C en la Cordillera Central y entre 21°C y 27°C en el resto del territorio nacional. Las máximas oscilarán entre 21°C y 26°C en áreas montañosas y hasta 35°C en otras regiones del país. El informe meteorológico indicó además que los índices de radiación ultravioleta estarán entre altos y extremos, con niveles de riesgo que oscilarán entre 6 y 11.

Las autoridades recomendaron mantener precaución ante la posibilidad de fuertes ráfagas de viento durante las tormentas, así como por el aumento del nivel de ríos y quebradas y el riesgo de deslizamientos en áreas vulnerables.

Asimismo, se pidió especial atención a las condiciones marítimas, debido a que las tormentas eléctricas podrían representar peligro para embarcaciones y actividades en el mar.