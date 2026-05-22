María Corina Machado inicia gira en Panamá

La dirigente opositora permanecerá en Panamá hasta el próximo lunes 26 de mayo, como parte de una gira internacional enfocada en fortalecer apoyos políticos y acercamientos con la diáspora venezolana.

Ciudad de Panamá, Panamá/La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, arribó anoche a Panamá como parte de una gira regional que busca fortalecer el respaldo internacional de cara a una eventual transición democrática en el país suramericano. Durante su estadía, la dirigente sostendrá encuentros con venezolanos residentes en territorio panameño y reuniones de alto nivel con autoridades del Gobierno.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el próximo lunes 25 de mayo sostendrá una reunión privada con Machado, encuentro que, según explicó, tendrá un tono informal y sin una agenda definida.

De acuerdo con el mandatario, fue la propia Machado quien solicitó la cita hace aproximadamente tres semanas y el encuentro se realizará en horas de la mañana. Mulino indicó que el objetivo principal será conocer de primera mano la visión de la dirigente venezolana sobre el panorama político de su país y el rumbo que podría tomar en los próximos meses.

“Siempre es un placer verla. Quiero que me dé una visión de lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela”, expresó el presidente panameño al referirse al encuentro.

El mandatario también reiteró la preocupación que mantiene Panamá sobre la crisis política venezolana y aseguró que su administración continuará respaldando, junto con otros países de la región, los esfuerzos encaminados a lograr una salida democrática y legítima para Venezuela.

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“El problema de Venezuela nos sigue preocupando y haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible”, manifestó Mulino.

El jefe del Ejecutivo señaló además que tiene conocimiento de que Machado sostendrá reuniones con la comunidad venezolana residente en Panamá durante su visita, aunque indicó no manejar mayores detalles de esa agenda.

La dirigente opositora permanecerá en Panamá hasta el próximo lunes 26 de mayo, como parte de una gira internacional enfocada en fortalecer apoyos políticos y acercamientos con la diáspora venezolana. En sus redes sociales, Machado ha adelantado actividades y encuentros previstos con venezolanos radicados en Panamá para este sábado 23 de mayo.