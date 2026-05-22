Proceso para escoger un nuevo subadministrador del Canal deberá iniciar en los próximos meses, ¿cómo será?

El exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, explicó que el proceso quedará en manos de la Junta Directiva y que, a diferencia del cargo de administrador, no existe un mecanismo único o reglamentado para la selección del subadministrador.

Ciudad de Panamá, Panamá/La designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del canal de Panamá abrió de inmediato otra interrogante dentro de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP): ¿cómo será escogido el próximo subadministrador de la vía interoceánica?

El exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, explicó que el proceso quedará en manos de la Junta Directiva y que, a diferencia del cargo de administrador, no existe un mecanismo único o reglamentado para la selección del subadministrador. La ingeniera Ilya Espino de Marotta asumirá oficialmente la administración del Canal de Panamá el próximo 5 de septiembre de 2026, en donde seguidamente la Junta Directiva deberá iniciar el proceso de selección del nuevo subadministrador.

Quijano señaló que históricamente los procedimientos han variado según cada administración. Recordó que en su caso, cuando fue designado subadministrador en 2012, el proceso consistió en entrevistas directas con la Junta Directiva, sin participación de firmas externas de reclutamiento.

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Explicó que para el subadministrador no necesariamente se utiliza un ‘headhunter', por lo que no hay una metodología fija. Agregó que todo depende de la Junta Directiva y de las circunstancias del momento. Indicó además que, mientras el administrador es designado por un periodo definido de siete años, el subadministrador no tiene un término específico, por lo que la transición depende también de la permanencia o salida del funcionario que ocupa ese cargo.

Las declaraciones surgieron luego de que la Junta Directiva del Canal escogiera a Espino de Marotta como la primera mujer en asumir la administración de la vía interoceánica, una decisión que ha generado amplias reacciones positivas en distintos sectores del país. Quijano calificó la designación como una “buena escogencia” y aseguró que la ingeniera cuenta con la experiencia necesaria para dirigir la institución en medio de los desafíos actuales.

“Recuerdo cuando entré encargado de las operaciones del canal y ya ella estaba allí encargada de todo lo que era el presupuesto de inversiones. O sea que ella no es nueva en estos temas de inversión y contabilidad. Estuvo en la sección de contabilidad viendo temas de avalúo de activos, así como en las principales divisiones del canal, como dragado y división industrial en el Atlántico", relató.

El exadministrador recordó que Espino de Marotta inició su carrera canalera en 1985 y participó activamente en el proyecto de ampliación del Canal, especialmente durante la etapa final de la obra. Según Quijano, la nueva administradora llega al cargo en un momento marcado por retos operativos, climáticos y geopolíticos, aunque considera que el principal desafío será concretar el proyecto hídrico de Río Indio.

“El canal se sostiene con el agua. El agua es la sangre del Canal y hemos venido predicando eso desde hace una década, de que había una necesidad de hacer río Indio. Eso es impostergable; eso tenemos que tratar de ver cómo acelerar algunos de estos procesos para que esto lo tengamos más a tiempo”, afirmó.

También señaló que el Canal enfrenta presiones derivadas del cambio climático, el regreso del fenómeno de El Niño y las tensiones internacionales que impactan las rutas comerciales y energéticas.

A juicio del exadministrador, una de las fortalezas de Espino de Marotta será precisamente su conocimiento interno de la institución y la capacidad de apoyarse en equipos técnicos con experiencia en proyectos de gran magnitud. Quijano también defendió el modelo de gobernanza de la ACP y subrayó la importancia de mantener a la institución alejada de intereses políticos.