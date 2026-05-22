Autoridades destruyen cargamento de calzados deportivos falsificados

Las autoridades eliminaron 4,000 bultos de calzados deportivos, previamente decomisados durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, llevó a cabo diligencias de destrucción de mercancía falsificada en las provincias de Panamá y Colón, como parte de las acciones para combatir delitos contra la propiedad industrial.

La operación se realizó en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y permitió la eliminación de más de 4,000 bultos de calzados deportivos, previamente decomisados durante los meses de noviembre y diciembre de 2025. Dichos lotes habían sido puestos a disposición de la autoridad judicial tras investigaciones por la presunta comisión de delitos contra los derechos de propiedad industrial.

De acuerdo con el informe oficial, la mercancía destruida correspondía a decomisos realizados en distintos operativos de control, evitando así su comercialización en el mercado nacional sin la debida autorización de los titulares de las marcas registradas.

El proceso se ejecutó luego de la autorización del Tribunal de Garantías y bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, garantizando el registro y trazabilidad de cada fase de la diligencia, desde la recepción de los bienes hasta su destrucción final en el sitio designado.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso en la lucha contra el delito y la protección del orden económico, así como su deber institucional de salvaguardar la legalidad en el comercio y los derechos de propiedad intelectual.

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