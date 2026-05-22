Países del Escudo de las Américas respaldan al Gobierno boliviano ante crisis política y cierres de vías

A través de una declaración conjunta, los gobiernos firmantes expresaron su respaldo a la administración boliviana y exhortaron a los manifestantes a canalizar sus reclamos de manera pacífica y dentro del marco democrático.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los países miembros del Escudo de las Américas manifestaron su preocupación por las protestas y bloqueos de carreteras registrados en Bolivia, al considerar que estas acciones buscan desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido y alterar el orden constitucional del país.

A través de una declaración conjunta, emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, los gobiernos firmantes expresaron su respaldo a la administración boliviana y exhortaron a los manifestantes a canalizar sus reclamos de manera pacífica y dentro del marco democrático.

El pronunciamiento sostiene que, aunque las manifestaciones forman parte de los derechos ciudadanos, el Gobierno tiene la facultad de preservar el orden público cuando se producen hechos de violencia, siempre en apego a la ley.

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Asimismo, los países advirtieron sobre el riesgo que representan las acciones destinadas a provocar la caída de gobiernos elegidos democráticamente en la región. En el comunicado también se señala que algunos sectores vinculados al crimen organizado y al narcotráfico estarían respaldando las protestas.

La declaración destaca que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, enfrenta el desafío de recuperar la economía y fortalecer las instituciones del país tras años de dificultades administrativas. Según el documento, los bloqueos han complicado la distribución de combustible y suministros médicos, afectando a miles de ciudadanos. Los miembros del Escudo de las Américas indicaron además que continúan brindando asistencia humanitaria al pueblo boliviano en medio de la crisis.

Finalmente, la organización reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional, así como con la defensa de la democracia, la seguridad y el bienestar en el hemisferio occidental. La declaración fue suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.