Actas originales del Congreso Anfictiónico podrían regresar a Panamá tras propuesta de Brasil

El anuncio fue realizado este jueves por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, durante la sesión ordinaria de mayo de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá podría recibir próximamente las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826, luego de que el Gobierno de Brasil propusiera formalmente la firma de un acuerdo de donación de este importante patrimonio histórico y documental.

El anuncio fue realizado este jueves por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, durante la sesión ordinaria de mayo de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

Según explicó el funcionario, la propuesta fue comunicada oficialmente por la Embajada de Brasil y contempla la entrega de las actas durante la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, prevista para finales de junio en Ciudad de Panamá.

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El posible traspaso del acervo histórico es considerado un hecho de relevancia para la memoria diplomática regional y para las actividades de conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante su intervención, Guevara Mann también destacó la aprobación de una resolución por parte de la Asamblea Nacional, emitida el pasado 27 de abril, en homenaje al Bicentenario del Congreso Anfictiónico. La medida incluyó un reconocimiento a la Sociedad Bolivariana de Panamá por su trabajo en la preservación y difusión del pensamiento bolivariano y por su participación en la organización de las actividades conmemorativas.

La jornada incluyó además la presentación de informes de la Comisión Interinstitucional del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y de la Comisión de Educación y Comunicaciones de la Sociedad Bolivariana.