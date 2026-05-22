Capturan a presunto cabecilla y seis integrantes de la pandilla 'Bagdad-Santa Eduviges'

La Operación Combate se origina a partir de una investigación iniciada el 6 de marzo de 2023, relacionada con la presunta existencia de una pandilla que mantenía control territorial en el corregimiento de Tocumen, específicamente en el sector de Santa Eduviges.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, aprehendió a siete personas presuntamente vinculadas a la pandilla “Bagdad - Santa Eduviges”, como parte de la denominada Operación Combate.

Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en los sectores de San Miguelito, Tocumen y Pacora, donde se logró la aprehensión de los sospechosos. Entre los detenidos se encuentra alias “Rungito”, señalado como uno de los presuntos cabecillas de esta estructura criminal.

Durante las acciones operativas, las autoridades también ubicaron diversos indicios, entre ellos indumentarias con simbología asociada a la bandera de Corea del Sur, elementos utilizados para la identificación del grupo, además de dinero en efectivo y vehículos, los cuales fueron incorporados a la investigación.

La Operación Combate se origina a partir de una investigación iniciada el 6 de marzo de 2023, relacionada con la presunta existencia de una pandilla que mantenía control territorial en el corregimiento de Tocumen, específicamente en el sector de Santa Eduviges. Según las autoridades, este grupo estaría vinculado a la comisión de diversos delitos, entre ellos homicidios, delitos relacionados con drogas, robos, hurtos y posesión ilícita de armas de fuego.

Las personas aprehendidas serán puestas a disposición de un juez de garantías para las audiencias correspondientes, en las que el Ministerio Público solicitará la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que correspondan.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que así lo ameriten, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.

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