Britney Spears enfrenta nuevas revelaciones tras su arresto en California

La cantante estadounidense volvió a ocupar titulares internacionales luego de que salieran a la luz nuevos detalles del reporte policial relacionado con su arresto ocurrido el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California.

Los documentos oficiales, obtenidos por medios estadounidenses, exponen una serie de situaciones registradas durante el procedimiento policial que incluyeron medicamentos recetados, comportamiento alterado y un complejo proceso de evaluación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el informe, el incidente comenzó después de las 9:00 de la noche, cuando la policía respondió a una llamada anónima que alertaba sobre un vehículo que circulaba “a alta velocidad” y realizando maniobras erráticas en la vía. Un oficial aseguró haber observado que el automóvil cruzaba parcialmente al carril contiguo en repetidas ocasiones antes de activar las luces de emergencia para detenerlo cerca de la residencia de la artista.

El reporte indica que, una vez detenida, los agentes percibieron un fuerte olor a alcohol proveniente del vehículo. Según los documentos, Spears reconoció haber consumido una mimosa de champán horas antes del procedimiento. Durante el intercambio con los oficiales, la cantante también pronunció una frase que posteriormente generó gran repercusión mediática. “Podría tomarme cuatro botellas de vino y ocuparme de ustedes. Soy un ángel”, habría dicho la artista mientras era interrogada por las autoridades.

Las autoridades señalaron además que la cantante informó haber ingerido medicamentos recetados ese mismo día, entre ellos Lamictal, Prozac y Adderall. El informe policial añade que dentro del automóvil fue hallado un frasco de pastillas etiquetado como Adderall que, presuntamente, no estaba recetado a nombre de la cantante. También se reportó la presencia de una copa de vino vacía ubicada en el portavasos del vehículo.

Durante las evaluaciones realizadas en el lugar, los oficiales describieron a Spears con ojos enrojecidos, pupilas dilatadas y cambios notorios en el comportamiento. El documento sostiene que la cantante presentó dificultades para mantener estabilidad al caminar y mostró movimientos constantes con los dedos. Además, algunos agentes consignaron que en ciertos momentos habló utilizando acento británico y manifestó cambios repentinos de humor durante la interacción policial.

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Uno de los momentos más tensos del procedimiento ocurrió cuando la policía solicitó a Spears descender del automóvil. Según el informe, la cantante inicialmente se negó argumentando experiencias previas relacionadas con bromas y acoso. Posteriormente, tras varios minutos de insistencia, aceptó salir del vehículo y expresó que deseaba comunicarse con su abogado. También aseguró que tenía “derecho como mujer” a permanecer dentro del automóvil.

El reporte añade que la artista afirmó sentirse mal durante las pruebas de sobriedad y rechazó completar algunas evaluaciones físicas. Entre las declaraciones consignadas por los oficiales, Spears aseguró que las luces le provocaban dolor de cabeza y manifestó ser ciega de un ojo, situación que dificultaba una de las pruebas visuales aplicadas en carretera.

Posteriormente, la cantante fue trasladada a instalaciones policiales y luego a un centro médico para realizar exámenes de sangre. El resultado del análisis de alcohol registró 0,06%, una cifra inferior al límite legal de 0,08% establecido en California para conductores mayores de 21 años. Sin embargo, las autoridades avanzaron con el proceso judicial relacionado con conducción bajo influencia.

Días después del arresto, un portavoz de la artista calificó el episodio como “un incidente desafortunado completamente injustificable” y aseguró que Spears buscaría apoyo profesional. Semanas más tarde, la cantante ingresó a rehabilitación mientras continuaban las diligencias judiciales relacionadas con el caso.

Finalmente, la defensa de Spears aceptó un acuerdo legal conocido como “wet reckless”, mediante el cual el cargo inicial fue reducido. Como parte de las condiciones impuestas por la corte, la artista deberá cumplir un periodo de libertad condicional, asistir a cursos obligatorios y mantener seguimiento psicológico y psiquiátrico mientras continúa su proceso de recuperación personal.