Clásico Mundial de Béisbol 2026| José Mayorga: manager de Panamá analiza opciones para armar el equipo

Panamá/José Mayorga, manager de la Selección de Panamá, reconoció que tiene varias opciones en el róster para armar el mejor equipo posible para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Mayorga indicó que aún no hay roles definidos para los lanzadores dentro del bullpen y que estos se asignarán dependiendo de las circunstancias que se presenten durante los partidos. Esto también incluye al rol específico de cerrador.

"Creo que eso va a manejarse por situaciones. Si es Javier Guerra, puede ser Javier Guerra, puede ser (Alberto) Baldonado. Tenemos a Humberto Mejía, también tenemos a Jorge García", precisó el dirigente. "Creo que la verdad tenemos una variedad de lanzadores".

Otros serpentineros como Ariel Jurado, Paolo Espino, Darío Agrazal y Kenny Hernández amplían las opciones sobre el montículo. También está Erian Rodríguez quien ha tenido un buen desempeño en los entrenamientos que se realizan en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

"Erian ha venido evolucionando bastante", reconoció Mayorga. "Obviamente sabemos que tiene un brazo potente, que son unas 100 millas que no vamos a encontrar en cualquier lado y creo que puede hacer un cambio en el partido".

La selección panameña entra en una serie de juegos de fogueo. Esta semana juegan ante los equipos de la categoría mayor de Panamá Metro y Panamá Oeste y posteriormente enfrentarán en Estados Unidos a los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit, los días 3 y 4 de marzo. Mayorga aún no ha definido a los lanzadores abridores de esos dos últimos juegos, pero lo hará tomando en cuenta los compromisos contractuales de los serpentineros con sus organizaciones.

Sobre quienes serán los lanzadores abridores de los primeros juegos de Panamá en el Clásico Mundial, el manager mencionó al serpentinero de la organización de los Guardianes de Cleveland, Logan Allen, como una opción.

"Él puede estar para el primero, puede estar para el segundo, puede estar para el tercero", comentó. " La decisión se tomará con el objetivo de colocar a los lanzadores en la mejor posición para que ellos puedan hacer lo mejor en el momento indicado".

Una situación similar ocurre entre los jugadores de cuadro, específicamente en el puesto de primera base. La baja de Iván Herrera, quien podría haber ocupado esa posición, deja un espacio para que otros peloteros puedan asumir esa función. En opinión de Mayorga ahora hay varias opciones que se analizan.

"Johan Camargo la puede jugar, sabemos que Christian Bethancourt la puede jugar", señaló el manager. "Jonathan Araúz también va a tener sus repeticiones, Allen Córdoba la ha jugado también, nosotros tenemos opciones. Esas alternativas permiten armar el mejor line up en los momentos necesarios", agregó.

Confirmado

Mayorga también confirmó la presencia del receptor Miguel Amaya, quien juega en el béisbol de las Grandes Ligas para los Cachorros de Chicago.

"Ya todo está confirmado y bueno, la verdad que contento que él está en una muy buena forma física y está saludable. Hemos tenido buenos reportes de él también en su spring training, así que sí, Miguel Amaya va a estar con nosotros en el Clásico", resaltó.

Por otra parte, el entrenador indicó que la incorporación del 'infielder' Rubén Tejada está aún pendiente ya que está en Estados Unidos donde cumple sus compromisos como entrenador de posición para la filial de los Phillies de Filadelfia en la Florida Complex League.

Otro pelotero que está en una situación particular es el lanzador Abdiel Mendoza quien debió viajar hacia Arizona, Estados Unidos, para cumplir compromisos con su organización, los Marineros de Seattle. No obstante se espera contar con él en Estados Unidos para los juegos de fogueo ante los Yankees y los Tigres.

Calendario de Panamá

Panamá forma parte del Grupo A cuya sede será el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Los partidos que jugará son los siguientes: