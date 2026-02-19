Joselyne Edwards| La 'Pantera' panameña está por iniciar el 2026 con una pelea con sabor a revancha

La peleadora de artes marciales mixtas combatirá con una rival a la que enfrentó hace poco más de 29 meses.

Panamá/Joselyne Edwards está a pocos días de iniciar su actividad en el año 2026 con una pelea en la que tendrá la oportunidad de saldar una cuenta pendiente.

La 'Pantera' de Panamá subirá al octágono el sábado 21 de febrero para participar del evento UFC Houston donde combatirá por segunda vez en su carrera ante la francesa Nora Cornolle. Esa pelea será parte de la cartelera preliminar del evento que se realizará en el Toyota Center de la ciudad de Houston y está pactada a tres asaltos en la división gallo.

Edwards llega a este pleito con récord de 16 victorias y seis derrotas en artes marciales mixtas (MMA). De esos triunfos, siete han sido por nocaut y cuatro por sumisión . Dentro de la UFC ha realizado 11 pleitos de los que ha ganado siete y perdido cuatro.

La panameña ha ganado sus últimas tres peleas, la última de ellas fue el 9 de agosto de 2025 cuando derrotó a la brasileña Priscila Cachoeira por nocaut técnico a los 2:24 minutos del primer asalto.

Por su parte, Cornolle posee marca de nueve triunfos y tres pérdidas en MMA. Actualmente tiene cinco peleas en UFC de las que acumula tres victorias y dos descalabros.

La francesa debutó en la UFC el 2 de septiembre de 2023 y su rival de turno lo fue Joselyne Edwards.

Antecedente

Hace casi dos años y medio, Joselyne Edwards y Nora Cornolle se vieron las caras en el UFC Fight Night realizado en el Accor Arena de París, Francia.

La 'Pantera' tenía el objetivo de malograr el debut de su rival ante sus compatriotas franceses, pero las cosas no salieron como esperaba. En esa ocasión, Edwards perdió por decisión unánime en tres asaltos. En esa ocasión, los jueces Ben Cartlidge y Damien Gluski anotaron 27-30 y el juez Clemens Werner apuntó 28-29 a favor de Cornolle.

Un día después del combate, la panameña emitió su opinión de lo ocurrido en su cuenta de Instagram con las siguientes palabras: "Sé que gané, pero lastimosamente hay que aceptar y seguir adelante".

Según las estadísticas oficiales de UFC sobre el combate, Edwards dio un total de 75 golpes y Cornolle 85. La panameña concretó 5 de ocho derribos mientras que la francesa no la tumbó en toda la contienda.

Además, Edwards tuvo un intento de sumisión y Cornolle hizo tres revires. La francesa concretó 40 golpes significativos ante 18 de la panameña y no hubo caídas.

UFC Houston

Catorce peleas, ocho en la cartelera preliminar y seis en la estelar forman parte de ese evento.

La cartelera preliminar comenzará a las 5:00 p.m. y tendrá los siguientes combates:

Peso welter

Chidi Njokuani (EEUU) vs Carlos Leal (BRA)

Peso mosca

Ode' Osbourne (JAM) vs Alibi Idiris (KAZ)

Peso mosca

Alden Coria (EEUU) vs Luis Gurule (EEUU)

Peso gallo femenino

Nora Cornolle (FRA) vs Joselyne Edwards (PAN)

Peso welter

Ramiz Brahimaj (EEUU) vs Punahele Soriano (EEUU)

Peso welter

Phil Rowe (EEUU) vs Jean-Paul Lebosnoyani (EEUU)

Peso pluma

Jordan Leavitt (EEUU) vs Yadier del Valle (CUB)

Peso pluma femenino

Juliana Miller (EEUU) vs Carli Judice (EEUU)

La cartelera estelar comenzará a las 8:00 p.m. con las siguientes contiendas:

Peso medio

Sean Strickland (EEUU) vs Anthony Hernández (EEUU)

Peso welter

Geoff Neal (EEUU) vs Uroš Medić (SRB)

Peso pluma

Dan Ige (EEUU) vs Melquizael Costa (BRA)

Peso pesado

Serghei Spivac (MDA) vs Ante Delija (HRV)

Peso welter

Jacobe Smith (EEUU) vs Josiah Harrell (EEUU)

Peso medio

Zach Reese (EEUU) vs Michel Pereira (BRA)