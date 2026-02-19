F1 | Baréin 2026: Antonelli lidera los ensayos y supera a Piastri, Verstappen y Hamilton
Sakhir, Baréin/El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, superó este jueves por escaso margen al australiano Oscar Piastri (McLaren) y a dos campeones del mundo, el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton, en los ensayos de pretemporada de la F1 en Baréin.
En este segundo y penúltimo día de rodaje sobre el circuito de Sakhir, situado en pleno centro de esta pequeña isla del Golfo, las cuatro mejores escuderías de Fórmula 1 en 2025 -McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari- volvieron a dominar los ensayos.
Antonelli, de 19 años, compañero del británico George Russell, que había sido el más rápido el miércoles, dio su mejor vuelta en 1 minuto 32 segundos y 803 milésimas. Piastri, de McLaren, terminó a 58 milésimas del italiano.
El Red Bull de Verstappen, en tanto, dio 139 vueltas al circuito este jueves, terminando con el tercer mejor tiempo a 359 milésimas del hombre más rápido del día.
En cuanto a Hamilton, que inicia su segunda temporada en Ferrari, fue cuarto a 605 milésimas.
El pequeño reino del Golfo albergó la semana pasada una primera tanda de test y, de miércoles a viernes, seguirá con su circuito de Sakhir abierto a los 11 equipos del paddock.
Sorpresas en el Top-10 -
Las formaciones continúan en su proceso de adaptación a las nuevas reglas sobre motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y carburantes, antes del inicio de la temporada en Melbourne (Australia) el 8 de marzo.
La semana pasada, las cuatro escuderías más fuertes dominaron los ensayos, aunque ninguna de ellas se atrevió a autoproclamarse favorita para el Mundial de constructores ganado en 2024 y 2025 por McLaren, equipada con motores Mercedes.
Las sorpresas positivas del día las dieron pilotos de escuderías más modestas: el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el sexto mejor tiempo, el alemán Nico Hülkenberg (Audi) fue séptimo, y el francés Esteban Ocon (Haas) terminó noveno.
Por contra, Aston Martin y su motor Honda siguen dando motivos para preocuparse: el dos veces campeón del mundo español, Fernando Alonso, vio interrumpida su sesión por una nueva avería y concluyó en penúltima posición, a más de 4,5 segundos de Antonelli.
- Clasificación del segundo día de la segunda tanda de ensayos de pretemporada este jueves en el circuito de Sakhir, en Baréin:
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) en 1:32.803 (79 vueltas)
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 0.058 (86)
- Max Verstappen (NED/Red Bull) a 0.359 (139)
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 0.605 (78)
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.650 (72)
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1.015 (120)
- Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 1.184 (73)
- George Russell (GBR/Mercedes) a 1.308 (77)
- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1.398 (58)
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1.729 (106)
- Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1.752 (117)
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 2.460 (29)
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 2.476 (69)
- Sergio Perez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 2.566 (50)
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 4.669 (68)
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrai) a 7.390 (58)