Joselyne Edwards| La 'Pantera' de Panamá impuso su pegada en el UFC Vegas 109

La peleadora mantiene una racha positiva en la empresa de artes marciales mixtas

Estados Unidos/La panameña Joselyne Edwards obtuvo este sábado una victoria por nocaut sobre la brasileña Priscila Cachoeira en una pelea que formó parte del evento UFC 109 Vegas.

Cachoeira salió de manera agresiva, lanzando golpes amplios sobre Edwards quien mantuvo una defensa sólida, mientras atacaba con golpes que desestabilizaron a su oponente.

Pasó poco tiempo para que Edwards tomara el control. Un uppercut y un posterior gancho a la barbilla bastaron para que 'La Pantera' de Panamá derribar a su rival. Luego la remató con más golpes hasta que el árbitro detuvo el pleito que culminó a los 2:24 minutos del primer asalto.

"Este es mi tiempo. He trabajado duro, he mejorado bastante", declaro la panameña después de la pelea realizada en el UFC APEX de Las Vegas. "Soy una guerrera y aquí están los resultados", agregó.

Sobre el pleito, Edwards señaló que durante su preparación observó un detalle de su rival que consideró clave en el resultado.

"Mis 'coaches' y yo habíamos estudiado videos de ella. Es una peleadora muy aguerrida, pero notamos que ella mantiene la cabeza arriba. Cuando le conecté sabía que el árbitro iba a parar la pelea, pero la rematé con unos golpes más para asegurarme", comentó.

Esta victoria representa la tercera consecutiva de Edwards, quien además ha logrado hacer peso en tres peleas seguidas, lo que le abre oportunidades hacia el Top 10 de una división de peso gallo algo limitada.

Por su parte, Cachoeira cayó nuevamente, acumulando tres derrotas en sus últimos cuatro combates, lo que genera preguntas sobre su futuro en la organización.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Panamá inicia su participación en el evento

Estadísticas

Golpes significativos/minuto

Edwards : 4.62

: 4.62 Cachoeira: 4.03

Precisión de golpes significativos

Edwards: 53 %

53 % Cachoeira: 44 %

Golpes significativos absorbidos/minuto

Edwards: 3.20

3.20 Cachoeira: 7.15

Defensa (golpes defendidos)

Edwards: 49 %

49 % Cachoeira: 43 %

Derribos intentados (por 15 min)

Edwards: 1.31

1.31 Cachoeira: —

Éxito en derribos (%)

E dwards: 41 %

41 % Cachoeira: —

Defensa de derribos (%)

Edwards: 61 %

61 % Cachoeira: 65 %

Intentos de sumisión (por 15 min)

Edwards: 0.60

0.60 Cachoeira: 0.50

Buena racha

Joselyne Edwards ha encadenado tres triunfos consecutivos, comenzando con una sumisión frente a Tamires Vidal en octubre de 2024, seguida por un nocaut técnico sobre Chelsea Chandler en abril de 2025, y la victoria por nocaut ante Priscila Cachoeira en agosto de 2025.

A continuación brindamos mayores detalles de lo acontecido en las dos victorias anteriores de la panameña.

19 de octubre de 2024 – vs. Tamires Vidal (UFC Fight Night)

Resultado: Victoria por sumisión (rear-naked choke) en el tercer round.

Victoria por (rear-naked choke) en el tercer round. Resumen: En una pelea más equilibrada, Edwards mostró evolución en su juego de piso. Tras llevar a Vidal al suelo, logró una transición limpia a la espalda y finalizó con una estrangulación trasera.

26 de abril de 2025 – vs. Chelsea Chandler (UFC on ESPN 66)