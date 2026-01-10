Venezuela: Maduro dice desde prisión en EEUU que está 'bien', según su hijo

Caracas, Venezuela/El hijo del presidente depuesto Nicolás Maduro aseguró que su padre está "bien" en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", al citar a su padre. "Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte", añadió.

Marcha chavista

Los seguidores de Nicolás Maduro marcharon el sábado para exigir la libertad del gobernante depuesto de Venezuela, capturado hace una semana durante un bombardeo de Estados Unidos.

El chavismo ha convocado a movilizaciones todos los días desde el 3 de enero, cuando el cielo de Caracas se tiñó de amarillo por el destello de las bombas que cayeron esa noche para sorpresa de los venezolanos. Más de 100 personas murieron, entre civiles y militares, según cifras de las autoridades locales.

Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

"¡Maduro y Cilia son nuestra familia!", coreaban unas 1.000 personas en el oeste de la capital.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina. La antigua vicepresidenta de Maduro prometió "rescatar" al derrocado mandatario, al tiempo que inició un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019 y prometió excarcelar presos políticos.

También suscribió a acuerdos energéticos, en medio de las afirmaciones del presidente Donald Trump que dice controlar el país y su atractiva industria petrolera.