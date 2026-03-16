El expresidente brasileño Bolsonaro deja cuidados intensivos, dice su esposa

Los médicos diagnosticaron al expresidente con una neumonía bacteriana bilateral.

El encarcelado expresidente brasileño Jair Bolsonaro continuó mostrando mejorías en el hospital donde está internado por una neumonía, y pasó de cuidados intensivos a una unidad "semi-intensiva", informó este lunes su esposa.

Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado el viernes de urgencia desde la cárcel de Papuda en Brasilia a un hospital por presentar fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

El líder ultraderechista, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, cumple desde septiembre una condena de prisión de 27 años por intento de golpe.

Permaneció tres días en cuidados intensivos, y el domingo mostró una mejoría renal, tras sufrir un deterioro el sábado, según el hospital DF Star de la capital brasileña.

"Con la mejoría de los marcadores de la infección, mi amor fue transferido a una unidad semi-intensiva", escribió el lunes su esposa Michelle Bolsonaro en su cuenta en Instagram.

"Seguimos confiados en que va a superar este momento", añadió la ex primera dama.

Los médicos diagnosticaron al expresidente con una neumonía bacteriana bilateral.

El cuadro está asociado a las secuelas de un atentado con arma blanca que Bolsonaro sufrió durante la campaña electoral en 2018, y que lo llevó numerosas veces al quirófano.

Entre las secuelas, sufre de episodios recurrentes de hipo y vómitos.

La corte suprema condenó al exmandatario por haber intentado mantenerse en el poder luego de su derrota electoral de 2022 frente al actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese tribunal ha negado las repetidas solicitudes de sus abogados para cumplir la pena bajo arresto domiciliario.